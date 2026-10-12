تأخر أمني قبل العودة.. انطلاق مباراة النصر في أبطال آسيا

تأخر انطلاق مواجهة النصر السعودي ونفيتشي الأوزبكي، التي تجمع الفريقين على ملعب «الأول بارك» بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد إطلاق إنذار أمني في المدينة، وفقًا للمعلومات الواردة.

وأعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في الرياض للتحذير من خطر، بالتزامن مع الموعد المحدد لانطلاق المباراة، التي كان من المقرر أن تبدأ في التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ولم تنطلق المواجهة رغم مرور 25 دقيقة على موعد بدايتها، وسط ترقب لمستجدات الموقف وتحديد التوقيت الجديد لانطلاق اللقاء، في انتظار صدور معلومات رسمية بشأن تطورات الوضع.

عودة المباراة

ثم عادت منذ لحظات انطلاق مباراة النصر في دوري أبطال آسيا بشكل طبيعي.