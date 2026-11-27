فرضت أستراليا اليوم الجمعة عقوبات لمكافحة تمويل الإرهاب على شخصين قالت إنهما دبرا هجومين معاديين للسامية في سيدني وملبورن لصالح إيران.

تمويل الإرهاب



وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني ‌وانج في بيان إن زهير حسيب وكاظم حمد استخدما "شبكة معقدة من الوكلاء" لمهاجمة مطعم يهودي في سيدني وكنيس في ملبورن عام 2024.



وفي أغسطس 2025، اتهمت أستراليا إيران بالوقوف وراء الهجومين وأمرت سفير طهران بمغادرة البلاد، في أول عملية طرد من نوعها منذ الحرب ⁠العالمية الثانية

ونفت طهران هذه الاتهامات. ولم تتمكن رويترز من الحصول على معلومات الاتصال بزهير حسيب وكاظم حمد.



وقالت وانج إن العقوبات الجديدة لمكافحة تمويل الإرهاب ستحد من وصول هذين الشخصين إلى الأموال، وستعرقل قدرتهما على التجنيد والتخطيط للهجمات وتنفيذها.



وأضافت "تعد هذه العقوبات خطوة مهمة في سبيل عرقلة قدرة الحرس الثوري على تنفيذ هجمات ‌ضد ⁠الأستراليين ومصالحهم".