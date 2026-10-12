رغم استقالته مؤخرا.. مالاجو يؤكد عزمه الترشح لرئاسة الاتحاد الإيطالي

صرح جيوفاني مالاجو، الرئيس السابق للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، للإذاعة الإيطالية العامة، اليوم الاثنين، بأنه يعتزم الترشح مجددًا في انتخابات رئاسة الاتحاد.

كان مالاجو قد استقال في 6 أكتوبر عقب تحقيقات قانونية شككت في صحة فوزه في انتخابات شهر يونيو، وذلك بسبب عدم استيفاء شروط فنية تتعلق بوضعه كعضو في الاتحاد عند ترشحه لأول مرة.

وبموجب تسوية تم التوصل إليها مع اللجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية، وُضع الاتحاد تحت إدارة استثنائية.

ويتولى مالاجو حاليًا مهام المسؤول الإداري الخاص، إذ يدير العمليات اليومية للاتحاد.

ومن المقرر إجراء التصويت لاختيار الرئيس الجديد في 14 ديسمبر، مما يتيح لمالاجو تسوية وضعه المتعلق بالعضوية والترشح بصفته مرشحًا مستوفيًا للشروط.

وتعالج هذه المرحلة الانتقالية عقبات هيكلية رئيسية، تشمل تحديث الملاعب المخصصة لاستضافة بطولة أمم أوروبا (يورو 2032) وإعادة بناء المنتخب الوطني بعد فشله في التأهل لنهائيات كأس العالم ثلاث مرات متتالية.