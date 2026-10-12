حسين عبد اللطيف يعلن قائمة منتخب الناشئين في كأس الخليج

أعلن حسين عبداللطيف، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، مواليد 2009، قائمة المنتخب المشاركة في منافسات بطولة كأس الخليج، المقرر انطلاقها في قطر يوم 17 أكتوبر الحالي.

وتضم مجموعة مصر في البطولة منتخبات: السعودية والعراق والكويت واليمن.

ومن المقرر أن تطير بعثة المنتخب إلى قطر صباح الأربعاء 14 أكتوبر الحالي.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

حراسة المرمى:

مالك عمرو

محمد عبيد

عبد العزيز محمود

خط الدفاع:

محمد السيد

آدم يوسف

أمير حسن

ياسين تامر

عادل علاء

عزت عبدالمعز

محمد جمال.

خط الوسط:

أحمد بشير

عمر عبدالرحيم

سيف كريم

يوسف عبدالله

سيف أمير

آدم القزاز

دانيال تامر

زياد سعودي

أحمد صفوت

أدهم حسيب.

خط الهجوم:

خالد مختار

أمير أبوالعز

خالد محمود.