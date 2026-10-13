قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضحت بحياتها عشان تنقذ غيرها.. شجاعة سيدة سعودية خلال استهداف مطار الملك خالد
كعب العمل 2026 .. رابط الاستخراج الإلكتروني والشروط والمستندات
قادما من السعودية.. وصول جثمان المضيفة الجوية المصرية إلى أرض الوطن
أنا أسعد إنسان على وجه الأرض.. الشهيد الحي عبد الجواد سليم يبكي على الهواء
النصر يهزم نيفتشي بثلاثية في دوري أبطال آسيا للنخبة.. ورونالدو يسجل
كانوا هيصلوا عليا.. دعاء فاروق تساند الشيخ أشرف الفيل بعد محنته الصحية
ربنا يسامحني.. الشيخ أحمد المشجع الزملكاوي يعلن اعتزاله تشجيع كرة القدم
تسبب في معاناة الجميع.. جيرارد يطالب بعقوبات تاريخية ضد مانشستر سيتي
ارتدوا قطعة ملابس إضافية.. الأرصاد تحذر المواطنين من انخفاض الحرارة الأيام المقبلة
العشاء الأخير.. مصرع شابين في حادث تصادم بالمنوفية
التحالف: اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين باتجاه خميس مشيط
خبير تحكيم إيطالي يحسم الجدل حول أحقية الزمالك لـ ركلتي جزاء أمام الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خبير تحكيم إيطالي يحسم الجدل حول أحقية الزمالك لـ ركلتي جزاء أمام الأهلي

الاهلى والزمالك
الاهلى والزمالك
حمزة شعيب

تحدث لوكا ماريلي، الحكم الدولي الإيطالي السابق، عن الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في مباراة الأهلي والزمالك، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتطرق ماريلي، خلال تصريحاته عبر برنامج «أوضة اللبس»، الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على قناة «النهار»، إلى مطالبة الزمالك باحتساب ركلة جزاء في واقعة احتكاك شيكو بانزا مع أشرف داري، موضحًا وجهة نظره بشأن الحالة.

وقال الحكم الإيطالي السابق إن الواقعة تبدو بسيطة إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بتنافس طبيعي بين مهاجم ومدافع على الكرة، يحاول خلاله كل لاعب الحفاظ على موقعه وتحقيق الأفضلية.

وأضاف أن شيكو بانزا كان يحاول حماية الكرة، بينما استخدم أشرف داري يديه بصورة بسيطة، وهو ما اعتبره في إطار الالتحامات المسموح بها، وفقًا لتقديره للحالة.

وأكد ماريلي أنه لا يرى وجود مخالفة من أي من اللاعبين، موضحًا أنه لو كان حكمًا للمباراة لقرر استمرار اللعب دون احتساب خطأ، لعدم وجود ما يستدعي إطلاق صافرته.

وفيما يتعلق بالواقعة الأخرى التي شهدت احتكاك مروان عطية مع شيكو بانزا، أوضح الحكم الإيطالي السابق أن الاحتكاك لا يرتقي إلى مستوى احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، سجلهما محمد هاني ومنسي بقرار، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة في المركز الثالث.

الأهلي والزمالك الزمالك مباراة القمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية واللياقة البدنية أمام طلابه|صور

الإيجار القديم

رسالة هامة من الحكومة.. هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد 7 سنوات؟

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

السفارة المصرية بالرياض

سفارة مصر لدى السعودية تصدر بيانا لأبناء الجالية بشأن رحلات الطيران

إمام عاشور

إمام عاشور يكرر اعتذاره لـ معتمد جمال لهذا السبب

الدكتورة منار غانم

الأرصاد: أمطار رعدية ومنخفض جوي يغيران حالة الطقس بدءًا من بعد غد

راندة المنشاوي

تجديد الإيجار أو تعديل القيمة.. وزيرة الإسكان تكشف بدائل إخلاء شقق الايجار القديم

الاهلي

خالد طلعت: هدف الأهلي الأول بمرمى الزمالك احتسب لـ بن شرقي وليس محمد هاني

ترشيحاتنا

أبل

تسريبات آبل تكشف مفاجآت.. جهاز تلفزيون جديد وشاشة ذكية للتحكم بمنزلك

تويوتا راف 4 2026

أسعار ومواصفات تويوتا راف 4 2026 في السوق السعودي

اخبار السيارات

أخبار السيارات | بمدى 850 كم .. تعرف على مواصفات بي واي دي Tang EV الجديدة .. وسعر رنج روفر الكهربائية في السعودية

بالصور

من السرحان للتشنجات.. علاج مختلف أنواع الصرع بالأكل| وهذه الأنظمة الغذائية الأنسب

الصرع
الصرع
الصرع

بعد سحبها من السوق مرتين.. النودلز تثير الجدل في بريطانيا

النودلز
النودلز
النودلز

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

فيديو

بكاء محمد منير

«عجّزت يا نجم».. حقيقة صادمة وراء بكاء محمد منير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد