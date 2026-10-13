خبير تحكيم إيطالي يحسم الجدل حول أحقية الزمالك لـ ركلتي جزاء أمام الأهلي

تحدث لوكا ماريلي، الحكم الدولي الإيطالي السابق، عن الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في مباراة الأهلي والزمالك، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتطرق ماريلي، خلال تصريحاته عبر برنامج «أوضة اللبس»، الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على قناة «النهار»، إلى مطالبة الزمالك باحتساب ركلة جزاء في واقعة احتكاك شيكو بانزا مع أشرف داري، موضحًا وجهة نظره بشأن الحالة.

وقال الحكم الإيطالي السابق إن الواقعة تبدو بسيطة إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بتنافس طبيعي بين مهاجم ومدافع على الكرة، يحاول خلاله كل لاعب الحفاظ على موقعه وتحقيق الأفضلية.

وأضاف أن شيكو بانزا كان يحاول حماية الكرة، بينما استخدم أشرف داري يديه بصورة بسيطة، وهو ما اعتبره في إطار الالتحامات المسموح بها، وفقًا لتقديره للحالة.

وأكد ماريلي أنه لا يرى وجود مخالفة من أي من اللاعبين، موضحًا أنه لو كان حكمًا للمباراة لقرر استمرار اللعب دون احتساب خطأ، لعدم وجود ما يستدعي إطلاق صافرته.

وفيما يتعلق بالواقعة الأخرى التي شهدت احتكاك مروان عطية مع شيكو بانزا، أوضح الحكم الإيطالي السابق أن الاحتكاك لا يرتقي إلى مستوى احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، سجلهما محمد هاني ومنسي بقرار، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة في المركز الثالث.