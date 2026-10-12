بيراميدز يواصل سلسلة اللاهزيمة.. 14 مباراة دون خسارة و13 انتصارًا في مختلف البطولات

واصل فريق بيراميدز عروضه القوية ونتائجه المميزة في مختلف المسابقات المحلية والقارية، بعدما نجح في الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم خلال آخر 14 مباراة خاضها، في سلسلة تعكس حالة الاستقرار الفني والقدرة الهجومية التي يتمتع بها الفريق.

ولم يتعرض بيراميدز لأي هزيمة منذ 23 أبريل 2026، حيث خاض الفريق 14 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالها من تحقيق الفوز في 13 مواجهة، مقابل تعادل وحيد، ليؤكد حضوره القوي وقدرته على المنافسة وتحقيق النتائج الإيجابية بشكل متواصل.

وعلى المستوى الهجومي، قدم لاعبو بيراميدز أرقامًا مميزة خلال تلك السلسلة، بعدما نجح الفريق في تسجيل 34 هدفًا، بمعدل يتجاوز هدفين في المباراة الواحدة، وهو ما يعكس الفاعلية الهجومية للفريق وقدرته على استغلال الفرص والوصول إلى مرمى المنافسين بصورة مستمرة.

وفي المقابل، أظهر الفريق توازنًا واضحًا على المستوى الدفاعي، بعدما استقبلت شباكه 10 أهداف فقط خلال المباريات الـ14، إلى جانب نجاحه في الخروج بشباك نظيفة في 6 مباريات، ليجمع بين القوة الهجومية والصلابة الدفاعية.

وتمنح هذه الأرقام بيراميدز دفعة معنوية قوية لمواصلة مشواره في البطولات التي يشارك بها، خاصة في ظل طموحات الفريق لتحقيق المزيد من الانتصارات والمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة



