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النصر يهزم نيفتشي بثلاثية في دوري أبطال آسيا للنخبة.. ورونالدو يسجل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

النصر يهزم نيفتشي بثلاثية في دوري أبطال آسيا للنخبة.. ورونالدو يسجل

النصر السعودي
النصر السعودي
حمزة شعيب

حقق فريق النصر السعودي فوزًا على حساب ضيفه نيفتشي الأوزبكي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «الأول بارك» بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وافتتح البرازيلي أنجيلو جابرييل التسجيل للنصر في الدقيقة 33، قبل أن يضيف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 42، فيما سجل بويان سيجر الهدف الثالث بالخطأ في مرماه بالدقيقة 78، بينما أحرز أليشر أوديلوف هدف نيفتشي الوحيد في الدقيقة 51.

وشهدت المباراة تعرض إكرومجون عليباييف، لاعب نيفتشي، للطرد في الدقيقة 66، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه، ليكمل الفريق الأوزبكي اللقاء بعشرة لاعبين.

رونالدو وأنجيلو يمنحان النصر الأفضلية في الشوط الأول

فرض النصر سيطرته على مجريات الشوط الأول، ونجح في ترجمة تفوقه الهجومي إلى هدفين، بعدما افتتح أنجيلو جابرييل التسجيل في الدقيقة 33، مستفيدًا من الضغط المتواصل على دفاع الفريق الضيف.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، عزز كريستيانو رونالدو تقدم أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 42، لينهي النصر النصف الأول من المباراة متقدمًا بهدفين دون رد.

نيفتشي يقلص الفارق والطرد يعقد مهمته

مع بداية الشوط الثاني، حاول نيفتشي العودة إلى أجواء اللقاء، ونجح أليشر أوديلوف في تسجيل هدف تقليص الفارق بالدقيقة 51، ليمنح فريقه فرصة جديدة للمنافسة على نتيجة المباراة.

لكن مهمة الفريق الأوزبكي ازدادت صعوبة في الدقيقة 66، بعدما تعرض إكرومجون عليباييف للطرد، ليضطر نيفتشي إلى استكمال اللقاء بنقص عددي.

واستغل النصر تفوقه العددي، ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 78، بعدما سجل بويان سيجر بالخطأ في مرماه، لتنتهي المواجهة بفوز الفريق السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ترتيب النصر ونيفتشي في دوري أبطال آسيا للنخبة

وبحسب الترتيب الوارد، رفع النصر رصيده إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثامن، بينما تجمد رصيد نيفتشي عند 3 نقاط في المركز السابع.

إنذار أمني يؤخر انطلاق مباراة النصر ونيفتشي

وشهدت المباراة تأخرًا في موعد انطلاقها على ملعب «الأول بارك» بالعاصمة الرياض، عقب إطلاق إنذار عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر، ما أدى إلى تأجيل البداية عن موعدها المحدد.

التشكيل الرسمي للنصر أمام نيفتشي

جاء تشكيل النصر الأساسي على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.
  • خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، إنيجو مارتينيز، عواد أمان.
  • خط الوسط: أنجيلو جابرييل، سامو كوستا، كينجسلي كومان.
  • خط الهجوم: ساديو ماني، جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو.

تشكيل نيفتشي الأوزبكي

ضم التشكيل الأساسي لنيفتشي كلًا من: بوتيرالي إرجاشيف، ميشيل أوجوستو، بويان سيجر، إكروم عليباييف، إبراهيم خليل يولدوشيف، أبروربك إسمويلوف، جمشيد إسكندروف، أنفارجون جوفوروف، يان ساسي، كوفي كواو، وماركوس فورس.

النصر السعودي دوري أبطال أسيا كريستيانو رونالدو رونالدو

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