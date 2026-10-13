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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فوز آسيوي جديد.. العين يكتسح القوة الجوية برباعية بمشاركة رامي ربيعة

رامي ربيعة
رامي ربيعة
حمزة شعيب

حقق العين الإماراتي فوزًا كبيرًا على حساب القوة الجوية العراقي بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، ليواصل الفريق الإماراتي انطلاقته القوية في البطولة، بمشاركة المدافع المصري رامي ربيعة أساسيًا.

وفرض العين سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح في استغلال الفرص الهجومية لترجمة تفوقه إلى أربعة أهداف، ليحصد ثلاث نقاط جديدة ويرفع رصيده إلى 6 نقاط، محققًا العلامة الكاملة بعد انتصاره في أول جولتين، بينما واصل القوة الجوية نتائجه السلبية بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي.

حسين رحيمي يقود العين لرباعية أمام القوة الجوية

افتتح كاكو التسجيل لمصلحة العين الإماراتي في الدقيقة 13، قبل أن يعزز الفريق تقدمه بهدف ثانٍ في الدقيقة 18، بعدما سجل سعد الروسان بالخطأ في مرماه.

وواصل العين ضغطه الهجومي، ليتمكن حسين رحيمي من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 23، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الرابع في الدقيقة 43، مؤكدًا تفوق فريقه خلال الشوط الأول.

وفي المقابل، سجل محمد جواد هدف القوة الجوية الوحيد في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ليقلص الفارق، دون أن يغير من نتيجة المواجهة التي انتهت بفوز العين بأربعة أهداف مقابل هدف.

رامي ربيعة يشارك أساسيًا في انتصار العين

وشهدت المباراة مشاركة المدافع المصري رامي ربيعة ضمن التشكيل الأساسي للعين الإماراتي، في إطار سعي الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية والمنافسة بقوة على التأهل إلى الأدوار المقبلة من البطولة القارية.

وبهذا الفوز، رفع العين رصيده إلى 6 نقاط في صدارة مجموعته، بعدما حقق انتصارين متتاليين، بينما بقي القوة الجوية دون نقاط في المركز الأخير، عقب خسارته في أول جولتين.

التشكيل الأساسي للعين أمام القوة الجوية

جاء تشكيل العين الإماراتي في مواجهة القوة الجوية العراقي على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: خالد عيسى.
  • خط الدفاع: رامي ربيعة، رافا رودريجيز، سكوكو، عبد الكريم تراوري.
  • خط الوسط: كاكو، بلاسيوس، لازارو.
  • خط الهجوم: سفيان رحيمي، حسين رحيمي، FAB.
العين الإماراتي رامي ربيعة دوري أبطال آسيا

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