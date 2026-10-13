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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اعتماد التعاقد مع حسام الزناتي في اجتماع مجلس الزمالك القادم

حسام الزناتي
حسام الزناتي
عبدالله هشام

أكد الإعلامي خالد الغندور إن مجلس إدارة نادي الزمالك سوف يعتمد التعاقد مع حسام الزناتي لمنصب المدير الرياضي في الاجتماع المقبل للمجلس، بعدها سيتم الإعلان الرسمي عن التعاقد.

وقال الغندور، عبر برنامجه “ستاد المحور”، إن الزناتي سيتواجد رفقة عدد من المساعدين لمعاونته على المستوى الإداري والقانوني داخل الفريق.

خلاف مع الزناتي 

نفى مصدر داخل نادي الزمالك صحة ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن رفض حسام الزناتي، المرشح لمنصب المدير الرياضي بالقلعة البيضاء، استمرار معتمد جمال، المدير الفني للفريق، في منصبه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن حسام الزناتي من أكبر الداعمين لاستمرار معتمد جمال في منصبه، لافتًا إلى تواجده في مباراة الزمالك أمام الشرقية الودية، في إطار دعمه للجهاز الفني والفريق.

وشدد المصدر على أن تداول مثل هذه الأخبار يأتي بهدف التأثير على الفريق قبل مباراة الأهلي المقبلة في بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن النادي لن يصمت أمام هذه الشائعات، وسيعمل على التصدي لها.

وحذر المصدر من محاسبة كل من يساهم في نشر أخبار غير صحيحة عن النادي، مؤكدًا أن الهدف خلال الفترة الحالية هو توفير أجواء مستقرة للجهاز الفني واللاعبين، من أجل التركيز وتحقيق النتائج المرجوة، خاصة في ظل ارتباط الفريق بعدد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة.

خالد الغندور نادي الزمالك حسام الزناتي معتمد جمال الزمالك

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