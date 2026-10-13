بعثة الزمالك تصل إلى رواندا استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار كيجالي الدولي في رواندا، استعدادًا لخوض مواجهة الجيش الرواندي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب أماهورو، حيث يستعد الفريق الأبيض لخوض أولى مواجهتيه أمام بطل رواندا، بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في لقاء الإياب، وتقربه من التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

قائمة الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي

واختار الجهاز الفني للزمالك قائمة تضم مجموعة من اللاعبين في مختلف المراكز، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان، ومحمد عواد، ومحمد صبحي.

خط الدفاع:عمر جابر، ومحمد فرج، ومحمود حمدي «الونش»، ومحمد إسماعيل، ومصطفى الزناري، وأحمد حسام، وأحمد فتوح، وأحمد خضري.

خط الوسط: محمد شحاتة، وأحمد ربيع، ومحمود جهاد، وأحمد عبد الرحيم «إيشو»، وآدم كايد، وعبد الله السعيد، وشيكو بانزا، وأحمد الجفالي، ومحمد حمد.

خط الهجوم: حسام أشرف، وناصر منسي، وأحمد شريف، وعدي الدباغ.

وتتطلع بعثة الزمالك إلى الاستعداد بشكل جيد للمواجهة المرتقبة، وتحقيق انطلاقة قوية في مشوار الفريق بالنسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، قبل لقاء العودة الذي سيحدد هوية المتأهل إلى الدور المقبل.