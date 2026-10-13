قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر
سويلم يبحث ببرلين التعاون بين مصر وألمانيا في مجال الموارد المائية
تميم بن حمد: قطر تؤمن خمس تجارة الغاز المسال عالميا.. وأي اضطراب يؤثر على الأسواق
السياحة والآثار توقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية لمدة 6 أشهر
بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية
ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم
بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
استنفار في إسرائيل.. بلاغ عن قنبلة على متن طائرة هبطت بمطار بن جوريون
قبل منتدى مصر 2026.. نقيب الفلاحين يكشف روشتة تأمين الغذاء والمياه ومواجهة ارتفاع الأسعار
أمطار رعدية ورياح.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء وتحذيرات الأرصاد
اغتيال 5 عناصر من الفصائل الفلسطينية في غارات للاحتلال على قطاع غزة
بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة الزمالك تصل إلى رواندا استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي

الزمالك
الزمالك
محمد سمير

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار كيجالي الدولي في رواندا، استعدادًا لخوض مواجهة الجيش الرواندي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب أماهورو، حيث يستعد الفريق الأبيض لخوض أولى مواجهتيه أمام بطل رواندا، بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في لقاء الإياب، وتقربه من التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

 قائمة الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي

واختار الجهاز الفني للزمالك قائمة تضم مجموعة من اللاعبين في مختلف المراكز، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان، ومحمد عواد، ومحمد صبحي.

خط الدفاع:عمر جابر، ومحمد فرج، ومحمود حمدي «الونش»، ومحمد إسماعيل، ومصطفى الزناري، وأحمد حسام، وأحمد فتوح، وأحمد خضري.

خط الوسط: محمد شحاتة، وأحمد ربيع، ومحمود جهاد، وأحمد عبد الرحيم «إيشو»، وآدم كايد، وعبد الله السعيد، وشيكو بانزا، وأحمد الجفالي، ومحمد حمد.

خط الهجوم: حسام أشرف، وناصر منسي، وأحمد شريف، وعدي الدباغ.

وتتطلع بعثة الزمالك إلى الاستعداد بشكل جيد للمواجهة المرتقبة، وتحقيق انطلاقة قوية في مشوار الفريق بالنسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، قبل لقاء العودة الذي سيحدد هوية المتأهل إلى الدور المقبل.

الزمالك قائمة الزمالك بعثة الزمالك رواندا الجيش الرواندي دوري أبطال أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

الإفتاء توضح حكم العمل في بيع السجائر والمعسل.. هل حلال أم حرام؟

الشيخ اشرف داخل المستشفى

كانوا هيصلوا عليا.. دعاء فاروق تساند الشيخ أشرف الفيل بعد محنته الصحية

الاهلى والزمالك

خبير تحكيم إيطالي يحسم الجدل حول أحقية الزمالك لـ ركلتي جزاء أمام الأهلي

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

بعد تراجعه أمس.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

انحسار مياه البحر

انحسار ملحوظ لمياه البحر في الإسكندرية.. وعلوم البحار يكشف السبب

One UI 9

أزمة في هواتف سامسونج بسبب تحديث One UI 9.. والشركة تتدخل للحل

الزمالك

تفاصيل تواصل الزمالك مع رئيس التلفزيون المصري بسبب مخرج القمة

مجلس النواب

مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.. 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقة و30 ألفًا للمصروفات الدراسية

ترشيحاتنا

الصادرات

179 سوقًا تستقبل الغذاء المصري.. والصادرات تسجل أعلى مستوى تاريخي

وزير الداخلية الأسبق

وزير الداخلية الأسبق يكشف رد فعل محمد مرسي لما شاف رئيس مصلحة السجون فى اجتماع الأعلى للشرطة

الجندي عبد الجواد سليم "الشهيد الحي": 18 عملية عبور خلف خطوط العدو قبل أكتوبر

الجندي الشهيد الحي: 18 عملية عبور خلف خطوط العدو قبل أكتوبر

بالصور

من الساحل الشمالي.. سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت

سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت
سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت
سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت

هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب

هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب به في دبي
هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب به في دبي
هنا تعيد ارتداء فستان والدتها بعد 13 عامًا من ظهور شيرين عبدالوهاب به في دبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد