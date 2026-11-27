أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي أنه أثناء تواجد دراجة بخارية داخل جراج مستشفى النيل، نشب حريق محدود بها، وعلى الفور تم التعامل مع الموقف بسرعة من خلال استخدام طفايات الحريق المتوفرة بالمستشفى، والسيطرة على الحريق.

واوضحت الهيئة عدم وقوع أي إصابات بشرية، أو حدوث أي تلفيات بالأجهزة أو المعدات الطبية، واقتصر الأمر على تصاعد بعض الأدخنة الناتجة عن الحريق، دون التأثير على سير العمل بالمستشفى.

وطمئنت الهيئة جميع المرضى والمترددين على المستشفى بأن العمل يسير بشكل طبيعي ومنتظم، وأن سلامة المرضى والعاملين تأتي في مقدمة أولوياتها.