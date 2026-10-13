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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمشاركة أبرز النجوم.. انطلاق ربع نهائي بطولة مصر المفتوحة للاسكواش

اسكواش
اسكواش
محمد سمير

تبدأ اليوم "الثلاثاء"، منافسات الدور ربع النهائي من بطولة مصر المفتوحة للاسكواش لموسم 2026-2027، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر الجاري، بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم، في إطار منافسات البطولة المصنفة ضمن الفئة الماسية لرابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش.

وتشهد النسخة الحالية حضورًا مصريًا كبيرًا، بمشاركة 35 لاعبًا ولاعبة في منافسات الرجال والسيدات، في ظل تطلعات اللاعبين المصريين لمواصلة المنافسة على اللقب خلال الأدوار الحاسمة من البطولة.

تضم قائمة المشاركين المصريين في منافسات الرجال 16 لاعبًا، وهم: مصطفى عسل، وكريم الحمامي، وكريم عبد الجواد، ومحمد زكريا، ومحمد شريف، وعلي أبو العينين، وياسين شهدي، ويوسف سليمان، ومحمد ناصر، ومحمد أبو الغار، وياسين الشافعي، ويحيى النوساني، وفارس دسوقي، ومروان عسل، وأدهم رشدي، وإسماعيل عمرو عبد اللطيف.

وعلى مستوى منافسات السيدات، تشارك 19 لاعبة مصرية، هن: هانيا الحمامي، وأمينة عرفي، ونادين شاهين، ونور الشربيني، وهيا علي، وجنى سويفي، ونوران جوهر، وفيروز أبو الخير، وحبيبة هاني، وفريدة وليد، وسلمى هاني، وفريدة محمد، ومنة وليد، وروان العربي، وندى عباس، ونور مجاهد، ونور خفاجي، ونادية محمود، وحبيبة رزق.

وتندرج بطولة مصر المفتوحة للاسكواش ضمن فئة البطولات الماسية، التي تمثل أعلى تصنيف في بطولات رابطة اللاعبين المحترفين، وتبلغ قيمة الجوائز المالية المعلنة 366 ألف دولار لمنافسات الرجال، ومثلها لمنافسات السيدات، بإجمالي يصل إلى 732 ألف دولار.

وتُقام المراحل الأولى من البطولة في مدينة السادس من أكتوبر، قبل انتقال المنافسات إلى منطقة أهرامات الجيزة بداية من الدور ربع النهائي، حيث يستضيف الملعب الزجاجي المباريات في أجواء تجمع بين المنافسة الرياضية والمشهد الحضاري لأحد أبرز المعالم السياحية في مصر.

وتمنح إقامة الأدوار الحاسمة أمام الأهرامات البطولة طابعًا مميزًا، مع ترقب المواجهات المقبلة بين نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الاسكواش، قبل إسدال الستار على المنافسات يوم 16 أكتوبر الجاري.

مصر المفتوحة للاسكواش ربع نهائي بطولة مصر المفتوحة للاسكواش رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش الفئة الماسية ربع النهائي

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