بطولة إفريقيا لكرة اليد.. موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وجي إس كيه الكونغولي

يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام نظيره جي إس كيه الكونغولي، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد، التي تستضيفها أنجولا، وسط طموحات كبيرة من جانب الفريق الأحمر لمواصلة مشواره نحو التتويج باللقب القاري.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز على منافسه الكونغولي وحجز مقعده في المباراة النهائية، بعدما قدم مستويات مميزة خلال منافسات دور المجموعات، ونجح في تأكيد جاهزيته للمنافسة على البطولة، في ظل رغبة الجهاز الفني واللاعبين في مواصلة الانتصارات وإسعاد جماهير القلعة الحمراء.

الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد

وكان الأهلي قد حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد، بعدما تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، محققًا الفوز في جميع مبارياته الخمس، ليحصد 10 نقاط ويؤكد قوته خلال مرحلة المجموعات.

في المقابل، تأهل فريق جي إس كيه الكونغولي إلى الدور نصف النهائي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، خلف الزمالك المصري، الذي تصدر ترتيب المجموعة، ليضرب موعدًا مع الأهلي في مواجهة مرتقبة لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

الأهلي يترقب مواجهة محتملة أمام الزمالك في النهائي

وتتجه الأنظار إلى إمكانية إقامة نهائي مصري خالص في بطولة إفريقيا لكرة اليد، حال نجاح الأهلي والزمالك في تخطي عقبة الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي في مباراة نصف النهائي الأخرى، حيث يسعى الفريق الأبيض إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، لملاقاة الفائز من مواجهة الأهلي وجي إس كيه الكونغولي.

ويمثل هذا السيناريو فرصة أمام قطبي الكرة المصرية لتجديد المنافسة بينهما على لقب قاري، في حال نجاحهما في تجاوز منافسيهما خلال الدور نصف النهائي.

موعد مباراة الأهلي وجي إس كيه الكونغولي اليوم

تقام مباراة الأهلي وجي إس كيه الكونغولي، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وجي إس كيه الكونغولي

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي وجي إس كيه الكونغولي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد عبر قناة أون سبورت ماكس، التي تتيح للجماهير متابعة المواجهة المرتقبة، في ظل سعي الأهلي لمواصلة مشواره نحو المنافسة على اللقب الإفريقي