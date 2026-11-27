واصلت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مشاركتها في فعاليات معرض ETHEXPO 2026 بمدينة إسطنبول بتركيا، من خلال عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع عدد من المشاركين والعارضين والمستثمرين، وذلك بجناح المحافظة المشارك بالمعرض.

حيث التقت الوزير المفوض رئيس المكتب التجاري بالقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في إسطنبول، ومستشار الدبلوماسية الصحية وعضو الجمعية العالمية للعلاج بالخلايا الجذعية بليبيا؛ لبحث سبل دعم الترويج للفرص الاستثمارية بالمحافظة وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين والاستفادة من المشاركة بالمعرض في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، ودراسة عددٍ من المشروعات المقترحة للتعاون من بينها إقامة مدينة طبية متخصصة في العلاج الطبيعي، ومشروعات سياحية للاستشفاء ورعاية كبار السن، بالتعاون مع مستثمرين من تركيا وعدد من الدول العربية.