بالمعايير المصرية.. عصام عبد الفتاح: الزمالك يستحق ضربة جزاء أمام الأهلي

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، ومحمود عاشور، المستقيل من لجنة الحكام، أن الزمالك كان يستحق الحصول على ركلة جزاء خلال مواجهة الأهلي، في لقطة تدخل مروان عطية مع شيكو بانزا، وفقًا لمعايير التحكيم المعمول بها في الدوري المصري.

وقال عصام عبد الفتاح، خلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت»، إن الزمالك يستحق ركلة جزاء في كرة شيكو بانزا مع أشرف داري، حال تطبيق المعايير المصرية، موضحًا أن مثل هذه اللعبة تُحتسب ركلة جزاء في الدوري المصري، بينما لا تُحتسب في دوريات أخرى.

من جانبه، أوضح محمود عاشور، خلال ظهوره عبر القناة ذاتها، أن لقطة دفع شيكو بانزا من مروان عطية لا تُحتسب ركلة جزاء وفقًا لبعض المدارس التحكيمية الأوروبية، لكنها تُحتسب وفقًا لمعايير التحكيم المطبقة في الدوري المصري.

الأهلي يحسم القمة أمام الزمالك

وكان الأهلي قد نجح في حسم مباراة القمة لصالحه، بعدما حقق الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين الأحد الماضي، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد هاني الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لخوض مباراته المقبلة أمام كيتارا الأوغندي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث يسعى الفريق الأحمر إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل مواجهة الإياب.

موقف الأهلي والزمالك في جدول الدوري

ورفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق الفوز في مباراة القمة، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث بعدما كان يحتل المركز الثاني قبل اللقاء.