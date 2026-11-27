اجتاز الدكتور محمد محمود زين نائب اول رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد البرنامج التدريبي إعداد رئيس مركز / مدينة رقم 4. و قد كان التدريب لمدة 96 ساعة تدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة التابع لوزارة التنمية المحلية بالقاهرة و حصل مشروع تخرجه على لقب «أفضل مشروع تخرج»، بعنوان:

«المخطط الاستراتيجي لإنشاء مصنع مهمات شبكات الري بالرش والتنقيط»

وبعث عمار منصور رئيس مركز ومدينة بلاط وجميع العاملين بأسمي التهاني لابن مركز بلاط بمناسبة اجتيازه الدوره التدريبية وحصول مشروع تخرجه علي لقب افضل مشروع تخرج.

ويعد ذلك إنجاز جديد لأبناء الوادي الجديد بمركز التنمية المحلية بسقارة كخطوة جديدة نحو إدارة محلية أكثر كفاءة وتميزً.