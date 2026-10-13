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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الفوز بالقمة.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

يتصدر موعد مباراة الأهلي القادمة اهتمامات جماهير القلعة الحمراء، بعد فوز الفريق على الزمالك بهدفين دون رد في قمة الدوري المصري الممتاز، إذ يستعد المارد الأحمر لخوض تحدٍ أفريقي جديد عندما يواجه كيتارا الأوغندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2026-2027، سعيًا إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل لقاء العودة في القاهرة.

وتترقب جماهير الأهلي انطلاقة فريقها في البطولة القارية، وسط تطلعات لمواصلة المنافسة على الألقاب الأفريقية، في ظل أهمية الخروج بنتيجة تمنح الفريق أفضلية قبل مواجهة الإياب، التي تقام على استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيره.

ونستعرض في التقرير التالي موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي، والقنوات الناقلة، وملعب اللقاء، وتفاصيل مباراة العودة، إلى جانب استعدادات الفريقين للمواجهة المرتقبة.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام كيتارا الأوغندي

تقام مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي يوم السبت 17 أكتوبر 2026، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب هويما سيتي في أوغندا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وهو التوقيت نفسه في مكة المكرمة، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأحمر إلى تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على خوض لقاء العودة بأفضلية.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة بالنسبة إلى الأهلي، الذي يتطلع إلى بداية قوية في مشواره القاري، وتجنب التعثر في المواجهة الأولى، خصوصًا أن اللعب خارج الأرض يفرض تحديات تتعلق بأجواء الملعب وطبيعة المنافس ودعم الجماهير المحلية.

وكان كيتارا الأوغندي قد حجز مقعده في دور الـ32 بعد تخطي مقديشو سيتي الصومالي في الدور التمهيدي، ليضرب موعدًا مع الأهلي في مواجهة تمثل اختبارًا مهمًا للفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي

وفقًا للمعلومات الواردة بشأن المواجهة، تنقل قناة أون سبورت مباراة الذهاب بين الأهلي وكيتارا الأوغندي، وسط ترقب جماهيري لمعرفة تفاصيل التغطية التلفزيونية للمباراة الأفريقية.

أما مباراة الإياب، فقد أعلن النادي الأهلي بثها حصريًا عبر قناة الأهلي، على أن تقام يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، على استاد القاهرة الدولي.

وتحظى المباراتان باهتمام كبير من جماهير القلعة الحمراء، التي تترقب متابعة الفريق في بداية مشواره بالبطولة، خاصة أن نتيجة الذهاب ستؤثر بصورة مباشرة في حسابات مواجهة العودة وفرص التأهل إلى الدور التالي.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي وكيتارا في القاهرة

يستضيف الأهلي نظيره كيتارا الأوغندي يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأمل الفريق الأحمر في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي، ومواصلة مشواره في البطولة القارية، التي يسعى خلالها إلى المنافسة على اللقب.

وتزداد أهمية مواجهة الذهاب في أوغندا، إذ إن تحقيق نتيجة إيجابية يمنح الأهلي فرصة أفضل قبل لقاء العودة، بينما قد يؤدي التعثر إلى زيادة الضغوط على اللاعبين في المباراة الثانية، التي ستقام أمام الجماهير المصرية.

ومن المنتظر أن يركز الجهاز الفني على التعامل مع مباراتي الذهاب والإياب باعتبارهما مواجهة واحدة من حيث الحسابات الفنية، مع ضرورة الحفاظ على التوازن الدفاعي واستغلال الفرص الهجومية خلال اللقاء الأول.

استعدادات الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي

يدخل الأهلي المواجهة الأفريقية بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على الزمالك بهدفين دون رد في قمة الدوري المصري الممتاز، وهي النتيجة التي منحت الفريق دفعة معنوية قبل الانتقال إلى منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعمل الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية، مع دراسة المنافس الأوغندي وتحليل أسلوب لعبه، وتحديد نقاط القوة والضعف في صفوفه، من أجل وضع الخطة المناسبة التي تساعد الفريق على تحقيق أفضل نتيجة ممكنة خارج مصر.

وتتطلب المواجهة تركيزًا كبيرًا من لاعبي الأهلي، خصوصًا في التعامل مع ضغط المنافس ومحاولاته لاستغلال اللعب على أرضه، إلى جانب ضرورة استثمار الفرص التي تتاح أمام المرمى وعدم منح أصحاب الأرض مساحات تسمح لهم بتهديد الدفاع الأحمر.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلي إلى أوغندا يوم الأربعاء 14 أكتوبر، وفقًا للموعد المحدد للسفر، بما يتيح للفريق وقتًا كافيًا للاستعداد والتأقلم مع أجواء المباراة، وتجهيز اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة.

سيد عبد الحفيظ رئيسًا لبعثة الأهلي في أوغندا

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى أوغندا، لخوض مباراة الذهاب أمام كيتارا في دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتولى عبد الحفيظ التنسيق مع وائل جمعة، مدير الكرة، بشأن ترتيبات السفر والإقامة والتنقلات وملاعب التدريب، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للجهاز الفني واللاعبين خلال فترة وجود البعثة في أوغندا.

ويأتي هذا التنسيق في إطار الاستعدادات الإدارية للمواجهة الأفريقية، بهدف تقليل الضغوط خارج الملعب، ومنح اللاعبين فرصة التركيز الكامل في التدريبات والتحضير الفني للمباراة.

ويستهدف الأهلي الوصول إلى المواجهة في أفضل حالة فنية وبدنية ممكنة، مع السعي إلى العودة بنتيجة إيجابية تعزز فرصه في التأهل قبل لقاء العودة بالقاهرة.

موقف كيتارا الأوغندي قبل مواجهة الأهلي

يخوض كيتارا الأوغندي مباراة الذهاب على ملعبه، ويطمح إلى استغلال هذه الميزة لتحقيق نتيجة تمنحه فرصة المنافسة على بطاقة التأهل قبل الانتقال إلى القاهرة لخوض لقاء العودة.

وكان الفريق الأوغندي قد تجاوز مقديشو سيتي الصومالي في الدور التمهيدي، بعدما حسم المواجهتين بنتيجة إجمالية بلغت أربعة أهداف مقابل هدف، ليضمن التأهل إلى دور الـ32 ومواجهة الأهلي.

وتمثل المباراة اختبارًا مهمًا لكيتارا أمام أحد الأندية صاحبة الخبرة الواسعة في المنافسات الأفريقية، بينما يسعى الفريق الأوغندي إلى تقديم أداء قوي واستغلال دعم جماهيره من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

ومن المتوقع أن تشهد المواجهة صراعًا تكتيكيًا بين الفريقين، في ظل رغبة الأهلي في فرض أسلوبه والخروج بنتيجة مريحة، مقابل طموح أصحاب الأرض في استغلال الملعب والجمهور لتحقيق أفضلية قبل مباراة القاهرة.

حكم مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي

أُسندت إدارة مباراة الذهاب بين الأهلي وكيتارا الأوغندي إلى الحكم الجنوب أفريقي يوجين نوكسناتي مدلولي، وفقًا للتعيينات الواردة للمواجهة.

ومن المنتظر أن يتولى طاقم التحكيم إدارة المباراة وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في لقاء تتطلع خلاله الأجهزة الفنية إلى توفير الأجواء المناسبة للمنافسة، مع ضرورة التزام اللاعبين بالتعليمات التحكيمية وتجنب الأخطاء التي قد تؤثر في نتيجة المواجهة.

وتكتسب القرارات التحكيمية أهمية في مثل هذه المباريات، خاصة مع سعي الفريقين إلى تحقيق أفضل نتيجة ممكنة قبل لقاء الإياب، الذي سيحدد الفريق الأقرب إلى مواصلة مشواره في البطولة.

تاريخ المواجهات بين الأهلي وكيتارا الأوغندي

تُعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي مواجهة جديدة بين الفريقين في المنافسات الأفريقية، إذ لا توجد مواجهات رسمية سابقة بينهما وفقًا للمعلومات الواردة في تفاصيل اللقاء.

ويدخل الأهلي المباراة مستندًا إلى خبرته الواسعة في البطولات القارية، بينما يسعى كيتارا إلى الاستفادة من اللعب على أرضه وتحقيق نتيجة تمنحه فرصة المنافسة على التأهل.

وتفرض المواجهة على الفريق الأحمر التعامل بجدية مع المنافس، وعدم الاعتماد على الفوارق النظرية بين الفريقين، مع التركيز على الأداء داخل الملعب واستغلال الفرص المتاحة طوال المباراة.

الأهلي يبحث عن بداية قوية في كأس الكونفدرالية

تُمثل مباراة الأهلي القادمة أمام كيتارا الأوغندي محطة مهمة في بداية مشوار الفريق ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2026-2027، إذ يسعى المارد الأحمر إلى العودة من أوغندا بنتيجة إيجابية قبل خوض لقاء الإياب في القاهرة.

وتتطلع جماهير الأهلي إلى أن يترجم الفريق تفوقه وخبراته إلى أداء قوي في المواجهة الأولى، بما يساعده على حسم التأهل ومواصلة المنافسة على اللقب القاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم السبت 17 أكتوبر 2026، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب هويما سيتي في أوغندا، بينما يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة العودة يوم الأحد 25 أكتوبر.

وتبقى النتيجة التي سيحققها الأهلي في لقاء الذهاب عاملًا مهمًا في تحديد طبيعة مباراة العودة، في ظل رغبة الفريق في تجنب الحسابات المعقدة وحسم بطاقة التأهل أمام جماهيره.

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