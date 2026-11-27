أفادت الجريدة الرسمية التركية اليوم الجمعة أن الرئيس رجب طيب أردوغان وافق رسميا على اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع باكستان والسعودية، لتكتمل عملية تصديق تركيا على الاتفاق بعد أن وافق عليها البرلمان في وقت سابق من الشهر الجاري.

ووقعت الدول الثلاث اتفاقية الدفاع المشترك في مكة المكرمة في أغسطس الماضي وسط مخاوف متصاعدة إزاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران، ومن المقرر أن تعقد الدول الثلاث اجتماعات في إسلام اباد يومي الجمعة والسبت.

ووافق البرلمان التركي على الاتفاقية يوم الخامس من نوفمبر، مما يمهد الطريق لأنقرة لإرسال دعم عسكري إلى الرياض في ظل الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن ضد المملكة. وبموجب الاتفاقية، يعد أي هجوم على أحد الأطراف هجوما على الجميع.

وقال نائب من الحزب الحاكم التركي لرويترز الشهر الماضي إن بلاده ستقدم أيضا إلى البرلمان مقترحا بتفويض لنشر عسكريين في السعودية بموجب الاتفاقية.

ولدى تركيا ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي، وتعد السعودية واحدة من أكبر مصدري النفط في العالم، في حين أن باكستان هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تملك أسلحة نووية.