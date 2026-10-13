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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد شبانة: بيراميدز المنافس الأول للأهلي على الدوري

الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز
يارا أمين

أكد الإعلامي محمد شبانة أن بيراميدز أصبح المنافس الأول للنادي الأهلي على لقب الدوري المصري هذا الموسم، بعد فوزه الكبير على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-1، مشيرًا إلى صعوبة منافسة الزمالك في ظل الأزمات التي يعاني منها.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "أمس الأهلي فاز على الزمالك وتصدر الدوري لمدة 24 ساعة، وبيراميدز يقسو على سيراميكا 4-1، والنتيجة تظهر أن المباراة كانت من طرف واحد، وعلي ماهر دائمًا عنده مشاكل في المباريات الكبيرة، والنادي الكبير لا يخسر بتلك الطريقة الكبيرة".

وأضاف: "لما فريق يخسر 4-1، دي نتيجة كبيرة جدًا، وبيراميدز لا أحد يستطيع هزيمته، وهو جمع 18 نقطة بالعلامة الكاملة بعد الفوز في جميع مبارياته".

وتابع: "بيراميدز هو المنافس الأول على الدوري المصري هذا الموسم، وحقق 6 انتصارات متتالية، بجانب مباراتين في دوري أبطال أفريقيا ومباراة في كأس عاصمة مصر".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "على الأهلي أن يعي أن بيراميدز هو المنافس الأول له في الدوري، في ظل صعوبة منافسة الزمالك على اللقب بسبب الأزمات التي يعاني منها، وأبرزها إيقاف القيد، وهو ما أظهرته مباراة القمة أمس".

محمد شبانة بيراميدز الأهلي سيراميكا كليوباترا مباراة القمة

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