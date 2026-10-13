عصام عبد الفتاح يرد على بيان الزمالك بشأن التحكيم في مباراة القمة

كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق، كواليس اختيار الحكم السلوفيني لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، موضحًا أسباب صعوبة التعاقد مع طاقم تحكيم أجنبي، ورأيه في الحالات الجدلية التي شهدتها المباراة.

عصام عبد الفتاح يكشف كواليس اختيار حكم القمة

وقال عصام عبد الفتاح، خلال تصريحاته عبر قناة النهار، إنه سبق أن أوضح لأي نادٍ يطلب استقدام حكم أجنبي أنه غير مسؤول عن مستواه الفني، مضيفًا: «أنا لا طوّرته ولا اشتغلت معاه علشان تكون عارف مستواه، وطالما إنت استدعيته، يبقى هو جاي يحكم مباراة».

وأوضح أنه جرى التواصل مع 5 دول كبرى لاستقدام حكم أجنبي لإدارة القمة، لكن ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا اعتذرت، بينما وافقت إسبانيا على ترشيح حكم غير مصنف، وهو ما تكرر مع البرتغال.

وأضاف أن لجنة الحكام حاولت الاستعانة بحكام سبق لهم إدارة نهائي كأس العالم، كما بحثت عن حكم نخبة من سلوفينيا، مشيرًا إلى أن الاختيار وقع على حكم سبق له إدارة مباريات لمنتخبي بلجيكا وفرنسا، ونجح في إدارة المباراة، بحسب وصفه.

وأكد عبد الفتاح أن الخيارات كانت محدودة بسبب ارتباط عدد من الحكام بمباريات دوري أبطال أوروبا، قائلًا: «الخيارات كانت صعبة، والتوفيق مش بتاعي، ده بتاع ربنا».

سبب عدم تقييم الحكم السلوفيني

وعن مدى توفيق الحكم في إدارة المباراة، رد عبد الفتاح على سؤال أحمد حسام ميدو، مؤكدًا أنه لا يستطيع تقييمه، بسبب اختلاف مدارس التحكيم ومعايير احتساب الأخطاء من دولة إلى أخرى.

وأوضح أن بعض الاحتكاكات التي لا تُحتسب مخالفات في أوروبا قد تُحتسب في إفريقيا، مشيرًا إلى أن الحكم يتبع مدرسة تحكيمية معينة، وهو ما يجعل تقييم أدائه وفق المعايير المصرية أمرًا غير دقيق من وجهة نظره.

وعندما سأله ميدو عن إمكانية الاجتماع بالحكم قبل المباراة لشرح قواعد ومعايير التحكيم المتبعة في مصر، استبعد عبد الفتاح ذلك، قائلًا إن الحكم وصل ليلة المباراة، ومن المستحيل شرح قواعد التحكيم كاملة له في هذا التوقيت.

عصام عبد الفتاح يوضح رأيه في ركلة جزاء الزمالك

وتطرق رئيس لجنة الحكام السابق إلى الحالات الجدلية التي شهدتها المباراة، وتحديدًا مطالبة الزمالك باحتساب ركلتي جزاء لصالحه في لعبة شيكو بانزا.

وقال عبد الفتاح إن إحدى اللعبتين شهدت لمسة يد ودفعًا من مروان عطية، مشيرًا إلى أن الحكم أشار في البداية إلى احتساب ركلة مرمى، وهو ما لم يظهر للجماهير، بحسب تصريحاته.

وأضاف أن هناك ألعابًا تُحتسب ركلات جزاء في الدوري المصري، بينما لا تُحتسب في دوريات أخرى، بسبب اختلاف مدارس التحكيم، مؤكدًا أنه لا يستطيع مطالبة الحكم الأجنبي بتطبيق المعايير المصرية.

رد عصام عبد الفتاح على بيان الزمالك

وبشأن ما إذا كان نادي الزمالك قد تواصل معه عقب المباراة، قال عبد الفتاح إن النادي أرسل بيانًا، مؤكدًا أنه سيرد عليه بالتصريحات نفسها التي أدلى بها.

وشدد على أنه لا يستطيع التواصل مع دولة معينة وتحديد اسم الحكم الذي يرغب في استقدامه، لافتًا إلى أن لجنة الحكام تضع جميع الاعتبارات في الحسبان عند اختيار الحكام الأجانب.

كما كشف أنه سبق اختيار حكم نخبة هولندي لإدارة مباراة بيراميدز والأهلي، لكنه لم يكن موفقًا وارتكب أخطاءً، على حد قوله، مضيفًا أنه رفض الاستعانة به بعد اختيار الحكم السلوفيني لإدارة مباراة القمة.