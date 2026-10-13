اتحاد الكرة يبحث استضافة بطولة العرب لكرة القدم الشاطئية في بورسعيد

تلقى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، خطابًا من الاتحاد العربي لكرة القدم بشأن تنظيم بطولة العرب لكرة القدم الشاطئية في مدينة بورسعيد، وذلك في إطار المناقشات المتعلقة باستضافة البطولة.

في سياق آخر، ناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة ملف تطوير السياسات الإعلامية للاتحاد، حيث اطّلع على تقرير يتضمن مقترحات لتحديث منظومة العمل الإعلامي، بما يسهم في تطوير الأداء خلال المرحلة المقبلة.

وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية مصطفى أبو زهرة وإيناس مظهر، عضوي مجلس الإدارة، لتولي دراسة خطة تطوير المنظومة الإعلامية ومراجعة المقترحات الخاصة بها.

ومن المقرر أن تعرض اللجنة التوصيات التي تتوصل إليها على مجلس الإدارة خلال اجتماعه المقبل، تمهيدًا لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

في سياق متصل، وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على دعوة الجمعية العمومية للاتحاد للانعقاد يوم السبت الموافق 19 ديسمبر 2026، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

تلقى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، خطابًا من الاتحاد العربي لكرة القدم بشأن تنظيم بطولة العرب لكرة القدم الشاطئية في مدينة بورسعيد، وذلك في إطار المناقشات المتعلقة باستضافة البطولة.

وفي سياق آخر، ناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة ملف تطوير السياسات الإعلامية للاتحاد، حيث اطّلع على تقرير يتضمن مقترحات لتحديث منظومة العمل الإعلامي، بما يسهم في تطوير الأداء خلال المرحلة المقبلة.

وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية مصطفى أبو زهرة وإيناس مظهر، عضوي مجلس الإدارة، لتولي دراسة خطة تطوير المنظومة الإعلامية ومراجعة المقترحات الخاصة بها.

ومن المقرر أن تعرض اللجنة التوصيات التي تتوصل إليها على مجلس الإدارة خلال اجتماعه المقبل، تمهيدًا لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وفي سياق متصل، وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على دعوة الجمعية العمومية للاتحاد للانعقاد يوم السبت الموافق 19 ديسمبر 2026، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.