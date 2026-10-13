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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يواجه بترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي بطولة أفريقيا لـ اليد

يد الزمالك
يد الزمالك
محمد سمير

يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، مواجهة قوية أمام بترو أتلتيكو الأنجولي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة أفريقيا للأندية، التي تستضيفها أنجولا خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر الجاري، بمدينة لواندا.

وحجز الزمالك مقعده في المربع الذهبي بعدما أنهى منافسات الدور الأول في صدارة مجموعته، عقب تحقيق الفوز على فريق ميشال الإثيوبي بنتيجة 40-10، في ختام مباريات هذا الدور.

وقدم الفريق الأبيض نتائج إيجابية خلال مرحلة المجموعات، بعدما تغلب على كل من جي إس كي الكونغولي، وبريميرو الأنجولي، وميكيلي الإثيوبي، قبل أن يختتم مشواره في الدور الأول بالفوز على ميشال الإثيوبي، ليواصل المنافسة على لقب البطولة القارية.

 قائمة الزمالك في بطولة أفريقيا لكرة اليد

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة 18 لاعبًا، هم: هشام السبكي، ومحمد سامي، ويوسف ناجي، ومحمد مؤمن صفا «دودي»، وبلال مسعود، وحسن قداح، ويحيى الكردي، ومحمد عبد الغني، ومحمود علي، وعمر صادق «بيبو»، وحمزة توكل، وزياد حشاد، وأكرم يسري، وعبد الرحمن أشرف «بودي»، وأحمد حسام، ومصطفى بشير، ويوسف عمرو، وشادي خليل، وبيجاد مروان، وحسن أحمد.

ويسعى الزمالك إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة، وحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، من خلال تخطي عقبة الفريق الأنجولي في مواجهة الدور نصف النهائي.

وكان فريق الزمالك لكرة اليد قد أنهى مشاركته الأخيرة في بطولة العالم للأندية بالمركز الرابع، عقب خسارته أمام الأهلي في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية، بالبطولة التي استضافتها العاصمة الجديدة مؤخرًا.

ويأمل الفريق الأبيض في استثمار مشاركته القارية الحالية للمنافسة على اللقب الأفريقي، وتعويض جماهيره عن عدم حصد ميدالية في بطولة العالم للأندية.

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