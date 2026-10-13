دوري أبطال أفريقيا يحدد مستقبل معتمد جمال مع الزمالك.. والنادى يرد على خسارة القمة

أكد الإعلامي خالد الغندور أن تقييم معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، سيعتمد على نتائج الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن مباراة القمة أمام الأهلي لا تتجاوز كونها مواجهة بثلاث نقاط ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأوضح الغندور، عبر برنامجه “ستاد المحور”، أن الزمالك تعرض لظلم تحكيمي خلال مباراة القمة، وهو ما يجب وضعه في الاعتبار عند تقييم نتيجة اللقاء، مؤكدًا أن خسارة أي مباراة في الدوري لا تعني بالضرورة اتخاذ قرارات بشأن الجهاز الفني.

وشدد على أن أي إخفاق في بطولة دوري أبطال أفريقيا سيضع مصير الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على المحك، في ظل أهمية البطولة القارية بالنسبة للنادي، ورغبة الإدارة في المنافسة بقوة على اللقب.

قائمة الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي

أعلن معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق الأبيض استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على الجيش الرواندي في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل لقاء الإياب.

حراسة المرمى: مهدي سليمان، محمد عواد، محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، محمد فرج، محمود حمدي «الونش»، محمد إسماعيل، مصطفى الزناري، أحمد حسام، أحمد فتوح، أحمد خضري.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد ربيع، محمود جهاد، أحمد عبد الرحيم «إيشو»، آدم كايد، عبد الله السعيد، شيكو بانزا، أحمد الجفالي، محمد حمد.

خط الهجوم: حسام أشرف، ناصر منسي، أحمد شريف، عدي الدباغ.