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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«ربنا يكون في عونه» .. أحمد عبدالمقصود: معتمد جمال «مظلوم» معندوش لعيبة ولا صفقات

معتمد جمال
معتمد جمال
ميرنا محمود

أعرب أحمد عبدالمقصود، المدير الفني لفريق بترول أسيوط، عن تعاطفه مع معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه يعاني من نقص الإمكانات والخيارات المتاحة على مستوى اللاعبين.

وقال عبدالمقصود، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، إن معتمد جمال يتعرض للظلم بسبب الظروف المحيطة بالفريق، وعدم امتلاكه العدد الكافي من اللاعبين الذين يساعدونه على تنفيذ أفكاره الفنية بالشكل المطلوب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على صعوبة المهمة التي يتحملها المدير الفني للزمالك، متمنيًا له التوفيق في تجاوز تلك التحديات.

أحمد عبدالمقصود زمالك معتمد جمال الزمالك

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