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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أزمة داخل الزمالك بعد خسارة القمة.. هل يرحل معتمد جمال؟

أزمة داخل الزمالك بعد خسارة القمة.. هل يرحل معتمد جمال؟
أزمة داخل الزمالك بعد خسارة القمة.. هل يرحل معتمد جمال؟
ولاء عادل

أثارت خسارة الزمالك أمام الأهلي بهدفين دون مقابل، في مباراة القمة بالدوري المصري الممتاز حالة من الجدل داخل النادي، بعدما كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن وجود مطالبات برحيل معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بسبب نتيجة المواجهة.

وأوضح محمد طارق أضا، خلال تقديمه برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك انتقدوا أداء المدير الفني عقب المباراة، ووجّهوا إليه اللوم من مقصورة استاد القاهرة، مشيرًا إلى أن بعضهم يرى أن معتمد جمال لا يجيد التعامل مع المباريات الكبرى.

وأضاف أن هذه الانتقادات وصلت إلى المدير الفني، الأمر الذي تسبب في شعوره بالحزن، في ظل الأجواء التي أعقبت خسارة القمة أمام المنافس التقليدي.

مطالب بإقالة الجهاز الفني للزمالك

وأشار الإعلامي محمد طارق أضا إلى أن أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك طالب برحيل الجهاز الفني بعد الخسارة أمام الأهلي، لكنه لم يكشف عن هوية العضو الذي تبنى هذا الموقف.

ولم يعلن النادي، وفقًا للتصريحات التي نقلها الإعلامي، اتخاذ قرار رسمي بشأن مستقبل معتمد جمال، سواء بالاستمرار في منصبه أو إنهاء مهمته، لتظل المطالبات التي تحدث عنها أضا في إطار الانتقادات المنقولة عن بعض أعضاء المجلس.

محمد طارق أضا ينتقد أداء إدارة الزمالك

ولم تقتصر انتقادات أضا على الجهاز الفني، إذ أثار تساؤلات بشأن دور مجلس إدارة الزمالك في توفير متطلبات المنافسة على البطولات خلال الموسم الجاري.

وتطرق الإعلامي إلى عدد من الملفات المتعلقة بدعم الفريق، من بينها حل أزمة إيقاف القيد، والتعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم القائمة، فضلًا عن إعداد الفريق بصورة مناسبة قبل بداية الموسم.

وتسلط هذه التساؤلات الضوء على مسؤولية الإدارة في توفير الإمكانات اللازمة للفريق، خاصة أن تقييم النتائج لا يرتبط بالجهاز الفني وحده، وإنما يتأثر أيضًا بمدى توافر الصفقات المناسبة والاستقرار الفني والإداري.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب خسارة الزمالك أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز، وسط ترقب لما ستسفر عنه الفترة المقبلة بشأن مستقبل معتمد جمال، في انتظار أي موقف رسمي يصدر عن إدارة النادي حول استمرار الجهاز الفني أو إجراء تغييرات.

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