موعد إجازة نصف العام 2027.. مواعيد امتحانات الترم الأول والثاني وعودة الدراسة

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إجازة نصف العام 2027، إلى جانب مواعيد امتحانات الترم الأول والثاني، لمعرفة تفاصيل العام الدراسي 2026-2027 والاستعداد للاختبارات قبل بدء إجازة منتصف العام.

ووفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت 23 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 4 فبراير 2027، على أن يعود الطلاب إلى المدارس يوم السبت 6 فبراير 2027 لبدء الفصل الدراسي الثاني.

وتشمل الخريطة الزمنية مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية والبكالوريا والثانوية العامة، إلى جانب موعد انتهاء الدراسة وعدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام.

موعد امتحانات الترم الأول 2027

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت 9 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 14 يناير، فيما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من السبت 16 يناير حتى الخميس 21 يناير 2027.

وتأتي مواعيد امتحانات الترم الأول قبل بدء إجازة نصف العام، وفق الجدول التالي:

امتحانات صفوف النقل: من 9 إلى 14 يناير 2027.

امتحانات الشهادة الإعدادية: من 16 إلى 21 يناير 2027.

بداية إجازة نصف العام: 23 يناير 2027.

نهاية إجازة نصف العام: 4 فبراير 2027.

استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني: 6 فبراير 2027.

ومن المقرر أن تتضمن الجداول التفصيلية التي تصدرها المدارس والمديريات التعليمية ترتيب المواد ومواعيد أداء الاختبارات لكل صف دراسي.

تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026-2027

تبدأ الدراسة بالمدارس يوم السبت 12 سبتمبر 2026، وتستمر حتى الخميس 24 يونيو 2027، بإجمالي 39 أسبوعًا دراسيًا. ويبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية 183 يومًا، موزعة بين 93 يومًا خلال الفصل الدراسي الأول و90 يومًا خلال الفصل الدراسي الثاني.

وتتضمن أبرز مواعيد العام الدراسي ما يلي:

بداية العام الدراسي: 12 سبتمبر 2026.

امتحانات صفوف النقل بالترم الأول: 9 يناير 2027.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالترم الأول: 16 يناير 2027.

إجازة نصف العام: من 23 يناير حتى 4 فبراير 2027.

بداية الفصل الدراسي الثاني: 6 فبراير 2027.

امتحانات صفوف النقل بالترم الثاني: من 22 إلى 27 مايو 2027.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالترم الثاني: من 29 مايو إلى 3 يونيو 2027.

نهاية العام الدراسي: 24 يونيو 2027.

وتساعد هذه المواعيد الطلاب على تنظيم خطط المذاكرة والمراجعة خلال العام، مع ضرورة متابعة الجداول الرسمية لمعرفة المواعيد النهائية لكل امتحان.

موعد امتحانات الترم الثاني 2027

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت 22 مايو 2027، وتستمر حتى الخميس 27 مايو، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من السبت 29 مايو حتى الخميس 3 يونيو 2027.

وتأتي مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي على النحو التالي:

امتحانات صفوف النقل: من 22 إلى 27 مايو 2027.

امتحانات الشهادة الإعدادية: من 29 مايو إلى 3 يونيو 2027.

نهاية الفصل الدراسي الثاني: الخميس 24 يونيو 2027.

وتحدد الجداول التفصيلية الصادرة عن المديريات التعليمية مواعيد امتحانات المواد المختلفة، بما يتيح للطلاب توزيع وقت المراجعة والاستعداد للاختبارات وفق ترتيب المواد.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية والبكالوريا والثانوية العامة 2027

تتضمن الخريطة الزمنية مواعيد امتحانات الشهادات النهائية للعام الدراسي 2026-2027، إذ تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية يوم 29 مايو وتستمر حتى 10 يونيو 2027.

كما تبدأ امتحانات الدور الأول للصف الثاني بكالوريا يوم 12 يونيو وتنتهي يوم 22 يونيو 2027، بينما تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم 26 يونيو وتستمر حتى 21 يوليو 2027.

وتشمل المواعيد المعلنة ما يلي:

امتحانات الدبلومات الفنية: من 29 مايو إلى 10 يونيو 2027.

امتحانات الصف الثاني بكالوريا: من 12 إلى 22 يونيو 2027.

امتحانات الثانوية العامة: من 26 يونيو إلى 21 يوليو 2027.

ويُنصح الطلاب بمتابعة الإعلانات الرسمية للتعرف على الجداول التفصيلية وأي تعليمات تتعلق بإجراءات الامتحانات أو مواعيدها.

رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2027

تتضمن البيانات الواردة بشأن رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2026-2027 مبلغ 158 جنيهًا عن كل مرة يتقدم فيها الطالب للامتحان، بالإضافة إلى 100 جنيه مقابل طباعة وتحرير الشهادة الإعدادية العامة الدائمة، المعروفة باسم الشهادة الكرتونية.

وتتوزع الرسوم المذكورة على النحو التالي:

10 جنيهات رسم امتحان إضافي.

148 جنيهًا مقابل الخامات والمستلزمات وخدمات الامتحانات.

100 جنيه مقابل طباعة وتحرير الشهادة الإعدادية الكرتونية.

وبذلك، يصل إجمالي رسوم التقدم للامتحان إلى 158 جنيهًا، بخلاف رسوم الشهادة الكرتونية.

ملحوظة: لم يتسنَّ التحقق من اعتماد هذه الرسوم من مصدر رسمي حديث، لذا يُنصح بمراجعة تعليمات وزارة التربية والتعليم أو المديرية التعليمية المختصة قبل اعتمادها باعتبارها الرسوم النهائية للعام الدراسي 2026-2027.

متى يعود الطلاب إلى المدارس بعد إجازة نصف العام؟

يستأنف الطلاب الدراسة يوم السبت 6 فبراير 2027، عقب انتهاء إجازة نصف العام المقررة من 23 يناير حتى 4 فبراير، وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي.

وتمنح الإجازة الطلاب فرصة للراحة بعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، والاستعداد لاستكمال المناهج خلال الترم الثاني، قبل امتحانات نهاية العام التي تبدأ لصفوف النقل في مايو 2027.

ويظل الاطلاع على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية ضروريًا لمتابعة أي تعديلات محتملة على مواعيد الامتحانات أو الجداول التفصيلية.