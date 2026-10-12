الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية في هذه المناطق

تتصدر حالة الطقس اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026 اهتمامات المواطنين، بالتزامن مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسقوط أمطار على عدد من المناطق، قد يصاحبها الرعد أحيانًا، إلى جانب نشاط الرياح وارتفاع درجات الحرارة على بعض أنحاء الجمهورية.

وأفادت الهيئة بأن البلاد تشهد أجواء خريفية تتفاوت خلالها درجات الحرارة بين المناطق المختلفة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية خلال النهار، بينما ترتفع درجات الحرارة ليكون الطقس حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ومع حلول الليل، تميل الأجواء إلى الاعتدال في ساعاته الأولى، قبل أن تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا خلال الساعات المتأخرة وحتى الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية، وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، مع نشاط للرياح في بعض المناطق، من بينها القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومن المتوقع أن يسهم نشاط الرياح في تحسين الإحساس بالطقس في بعض المناطق، رغم استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، خاصة في المناطق الداخلية وجنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم في مصر

تتضمن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تتحول إلى رعدية في بعض الأحيان، بنسبة حدوث تبلغ نحو 30%، على مناطق حلايب وشلاتين ومرسى علم وجنوب سيناء وخليج العقبة، مع احتمالية وصول الأمطار إلى أجزاء من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

كما توقعت الهيئة فرصًا محدودة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريبًا.

ولا تستبعد التوقعات امتداد فرص سقوط الأمطار إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، لكن باحتمالات أقل تصل إلى نحو 10%، مع تفاوت توقيتات سقوطها من منطقة إلى أخرى.

تحذيرات الأرصاد من السحب الرعدية ونشاط الرياح

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى احتمالية مصاحبة السحب الرعدية لبعض الظواهر الجوية التي تستدعي الانتباه، وفي مقدمتها الرياح القوية الناتجة عن الهواء الهابط من أسفل السحب، فضلًا عن احتمالية حدوث البرق في المناطق المتأثرة بالعواصف الرعدية.

وشددت التوصيات على أهمية الابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة واللوحات المعدنية، وتجنب التواجد في الأماكن المكشوفة أثناء العواصف الرعدية، حفاظًا على سلامة المواطنين.