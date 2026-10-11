10 طرق طبيعية للتخلص من غازات البطن وتخفيف الانتفاخ

تراكم الغازات في البطن من المشكلات الشائعة التي قد تسبب الانتفاخ والشعور بالامتلاء، وأحيانًا آلامًا وتقلصات مزعجة، وقد تساعد بعض المشروبات الدافئة وتغييرات نمط الحياة على تخفيف هذه الأعراض، وفقًا لموقع «Verywell Health» الصحي.

مشروبات وطرق منزلية لتخفيف غازات البطن

1. مشروبات الأعشاب الدافئة

قد تساعد بعض المشروبات العشبية في تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الشعور بالانتفاخ، ومن أبرزها شاي النعناع والبابونج والزنجبيل واليانسون، مع اختلاف تأثيرها من شخص لآخر.

2. النعناع

يُعرف النعناع باستخدامه في تخفيف بعض اضطرابات الجهاز الهضمي، وقد يساعد على إرخاء عضلات الأمعاء وتقليل التقلصات، ويمكن تناوله في صورة شاي دافئ، بينما تُستخدم مستحضرات زيت النعناع المغلفة معويًا في بعض حالات القولون العصبي تحت الإرشاد الطبي.

3. الزنجبيل

يُعد الزنجبيل من الخيارات التي قد تساعد على تخفيف بعض أعراض عسر الهضم، ويمكن تناوله بإضافته إلى الماء الساخن أو الطعام، ومع ذلك، لا توجد أدلة كافية تؤكد فاعليته في التخلص من الغازات لدى جميع الأشخاص.

4. بذور الشمر

تُستخدم بذور الشمر تقليديًا للتخفيف من الغازات والانتفاخ، سواء بمضغ كمية صغيرة منها أو تحضير مشروب دافئ. لكن فاعليتها في علاج هذه الأعراض لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات.

5. خل التفاح

يستخدم البعض خل التفاح ضمن وصفات منزلية لتخفيف الانتفاخ، إلا أن الأدلة العلمية لا تثبت بوضوح قدرته على علاج الغازات، كما أن تناوله مركزًا قد يؤدي إلى تهيج المريء وتآكل مينا الأسنان، لذلك لا يُنصح بالاعتماد عليه كعلاج.

6. المشي بعد الوجبات

يساعد المشي والنشاط البدني المعتدل على تنشيط حركة الأمعاء، ما قد يسهل مرور الغازات ويقلل الشعور بالامتلاء. ويمكن تخصيص فترة قصيرة للمشي بعد الطعام بدلًا من الاستلقاء مباشرةً.

7. تدليك البطن

قد يساهم التدليك اللطيف للبطن بحركات دائرية في تخفيف الانزعاج الناتج عن الغازات. ويجب تجنب الضغط الشديد، خاصة عند الشعور بألم حاد أو غير معتاد.

8. التعامل مع الإمساك

يمكن أن يؤدي الإمساك إلى زيادة الانتفاخ والشعور بتراكم الغازات.

وقد يساعد شرب الماء بانتظام، وزيادة الألياف الغذائية تدريجيًا، وممارسة الحركة اليومية على تحسين التبرز وتقليل الأعراض.

9. الحذر من الفحم النشط

يُستخدم الفحم النشط في بعض المنتجات المخصصة للغازات، لكن نتائج الدراسات بشأن فاعليته ليست حاسمة.

كذلك قد يقلل امتصاص بعض الأدوية، لذلك ينبغي استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناوله.

10. تعديل العادات الغذائية

يمكن الحد من ابتلاع الهواء وتخفيف الغازات من خلال تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا، وتقليل المشروبات الغازية والعلكة، ومن المفيد أيضًا ملاحظة الأطعمة التي تزيد الأعراض، إذ قد تسبب بعض البقوليات أو منتجات الألبان الانتفاخ لدى أشخاص دون غيرهم.

متى تحتاج غازات البطن إلى استشارة الطبيب؟

إذا استمر الانتفاخ أو تكرر بصورة ملحوظة، فمن الأفضل مراجعة الطبيب لتحديد السبب، خاصة عند اقترانه بتغيرات مستمرة في التبرز أو فقدان وزن غير مبرر أو وجود دم في البراز.

أما الألم الشديد أو المتزايد، أو القيء المتكرر، أو انتفاخ البطن مع عدم القدرة على إخراج الغازات أو التبرز، فيستدعي تقييمًا طبيًا عاجلًا.

ويجب تجنب استخدام بيكربونات الصوديوم أو زيت القرنفل المركز لعلاج الغازات دون استشارة طبية؛ إذ لا تتوافر أدلة كافية على سلامة وفاعلية هذه الوصفات لهذا الغرض، وقد تسبب بعض مضاعفاتها مشكلات صحية، خصوصًا لدى المصابين بأمراض مزمنة.