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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مواعيد غلق المحلات والمولات والمطاعم في شتاء 2026.. تعرف على ساعات العمل

مواعيد غلق المحلات والمولات والمطاعم في شتاء 2026.. تعرف على ساعات العمل
مواعيد غلق المحلات والمولات والمطاعم في شتاء 2026.. تعرف على ساعات العمل
ولاء عادل

مع تطبيق مواعيد التشغيل الشتوية، تتغير ساعات عمل عدد من المحال التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي والبازارات، وهو ما يجعل معرفة مواعيد الغلق أمرًا مهمًا للمواطنين، خاصة عند التخطيط للتسوق أو الخروج لتناول الطعام خلال ساعات المساء.

وتتضمن المواعيد الشتوية تنظيمًا مختلفًا لساعات تشغيل الأنشطة التجارية والخدمية، مع السماح بمد فترة العمل في بعض أيام الأسبوع وخلال الإجازات والعطلات الرسمية.

موعد غلق المحلات والمولات في الشتاء

تغلق المحال والمولات التجارية أبوابها في تمام الساعة 10 مساءً خلال الأيام العادية، وفقًا لمواعيد التشغيل الشتوية.

ولا تكون هذه الساعة ثابتة طوال أيام الأسبوع، إذ تمتد فترة السماح بالتشغيل لمدة ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة، وكذلك خلال الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية، ليصبح موعد الغلق في 11 مساءً.

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات والبازارات

تختلف ساعات تشغيل المطاعم والمقاهي والبازارات عن المحال والمولات، إذ يُسمح لها بالاستمرار في استقبال الزبائن حتى منتصف الليل خلال الأيام العادية.

وفي يومي الخميس والجمعة، إلى جانب الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية، تمتد ساعات التشغيل ساعة إضافية، ليكون موعد الغلق في 1 صباحًا.

جدول مواعيد الغلق في المواعيد الشتوية

النشاطالأيام العاديةالخميس والجمعة والعطلات
المحال والمولات10 مساءً11 مساءً
المطاعم والكافيهات والبازارات12 منتصف الليل1 صباحًا

مواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية خلال الشتاء

وتخضع الورش ومحال الأعمال الحرفية الواقعة داخل المناطق السكنية لمواعيد تشغيل محددة خلال التوقيت الشتوي، حيث يبدأ العمل من الساعة 8 صباحًا وحتى 6 مساءً.

وتوجد بعض الحالات التي تختلف فيها مواعيد التشغيل عن القواعد العامة، بحسب طبيعة النشاط وموقع الورشة، ومن بينها الورش الواقعة على الطرق السريعة ومحطات الوقود، إلى جانب الورش التي تقدم خدمات ضرورية أو عاجلة للمواطنين، وذلك وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة لكل نشاط.

أنشطة مستثناة من مواعيد الغلق الشتوية

ولا تنطبق مواعيد الغلق الموحدة على جميع الأنشطة التجارية، إذ تتضمن القواعد المنظمة استثناء بعض المحال التي ترتبط بتوفير السلع والخدمات الأساسية أو التي تفرض طبيعة عملها استمرار النشاط لساعات متأخرة.

وتشمل أبرز الأنشطة المستثناة:

  • محال البقالة ومحال بيع السلع الغذائية والسوبر ماركت.
  • المخابز والأفران.
  • محال بيع الخضروات والفاكهة، وفقًا لطبيعة النشاط.
  • محال بيع الدواجن.
  • أسواق ومحال تجارة الجملة.
  • الصيدليات.
  • الورش ومحطات الخدمة الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.
  • الورش التي تقدم خدمات عاجلة وضرورية للمواطنين، وفقًا للضوابط المحددة.
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