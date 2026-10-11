5 نباتات منزلية لتحسين جودة الهواء.. هل تساعد في التخلص من المواد المسرطنة؟

تُعد النباتات المنزلية من الخيارات التي يفضلها كثيرون لإضفاء أجواء طبيعية على المنازل، لكن فوائدها لا تقتصر على الجانب الجمالي، إذ يمكنها امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين خلال عملية التمثيل الضوئي، كما أظهرت بعض التجارب قدرة أنواع معينة منها على امتصاص مركبات كيميائية موجودة في الهواء.

وفي هذا السياق، استعرضت الدكتورة يكاتيرينا دوبروفينا، الأستاذة المشاركة بجامعة بيروغوف الطبية، مجموعة من النباتات التي يمكن زراعتها داخل المنزل، مشيرة إلى خصائصها المحتملة في التعامل مع بعض الملوثات، وفقًا لما نقلته وكالة «نوفوستي» الروسية.

وتشمل هذه النباتات الصبار والكلنكوة ولسان الجن والكلوروفيتوم وزنبق السلام، إلا أن وجودها داخل المنزل لا يضمن التخلص من المواد المسرطنة، إذ لا تزال قدرة النباتات المنزلية على تنقية الهواء بمستويات مؤثرة صحيًا محدودة وفقًا للأدلة العلمية المتاحة.

الصبار.. نبات يتحمل الظروف المنزلية

يأتي الصبار ضمن النباتات التي أشارت إليها دوبروفينا، نظرًا إلى انتمائه إلى مجموعة النباتات العصارية التي تتميز بقدرتها على الاحتفاظ بالمياه، كما تستخدم أنواع منه نمطًا من التمثيل الضوئي يُعرف باسم CAM، يسمح بامتصاص ثاني أكسيد الكربون خلال الليل في الغالب.

وأوضحت الطبيبة أن الصبار قد يساعد في امتصاص الفورمالديهايد، وهو مركب كيميائي يمكن أن يوجد داخل المباني نتيجة بعض مواد البناء والأثاث والمنتجات المنزلية.

لكن هذه الخاصية لا تعني أن وضع الصبار في الغرفة كافٍ لإزالة الفورمالديهايد من الهواء بمستويات تحمي صحة السكان، لذلك تظل التهوية وتقليل مصادر الانبعاثات من الإجراءات الأساسية للحد من التعرض له.

الكلنكوة.. من النباتات العصارية المناسبة للمنزل

تتميز الكلنكوة، المعروفة باسم الكالانشو (Kalanchoe)، بأوراقها السميكة وأزهارها الملونة، ما يجعلها من النباتات المستخدمة في تزيين المساحات الداخلية.

وأشارت دوبروفينا إلى أن بعض أنواعها تستخدم نمط التمثيل الضوئي CAM، الذي يرتبط بامتصاص ثاني أكسيد الكربون ليلًا، وذكرت أنها من النباتات التي يمكن الاستعانة بها داخل غرف النوم.

ومع ذلك، لا توجد أدلة كافية تثبت أن وجود الكلنكوة داخل غرفة النوم يحسن جودة النوم بصورة مباشرة، كما أن تأثير أي نبات في جودة الهواء يتوقف على عوامل متعددة، من بينها حجمه وظروف نموه ومساحة الغرفة.

لسان الجن.. أوراق طويلة وخصائص نباتية مميزة

يُعرف نبات لسان الجن باسم السانسيفيريا (Sansevieria)، ويُطلق عليه أيضًا جلد النمر، ويتميز بأوراقه الطويلة التي تنمو بصورة قائمة، إلى جانب قدرته على تحمل فترات من نقص الري.

ووفقًا للتصريحات المنقولة عن الطبيبة، يُعد هذا النبات من الخيارات التي تمتص ثاني أكسيد الكربون ليلًا، كما أشارت إلى إمكانية امتصاصه بعض المركبات الكيميائية، ومنها البنزين والفورمالديهايد.

ورغم أن تجارب معملية أظهرت قدرة بعض النباتات على امتصاص ملوثات معينة، فإن ذلك لا يثبت أن وجودها في المنازل يكفي لإزالة هذه المواد بمعدل فعال، ولا يمكن اعتبار لسان الجن وسيلة مستقلة للوقاية من مخاطر التلوث الداخلي.

الكلوروفيتوم.. نبات بأوراق خضراء طويلة

يُعرف الكلوروفيتوم (Chlorophytum) باسم نبات الغيلان أو نبات العنكبوت، ويتميز بأوراقه الطويلة المقوسة التي تجمع في كثير من أنواعه بين اللونين الأخضر والأبيض.

وأشارت دوبروفينا إلى أن هذا النبات قد يساعد في التعامل مع بعض الشوائب الموجودة في البيئة المحيطة، إلى جانب دوره في تحسين المظهر العام للمكان.

لكن الاعتماد عليه للتخلص من الغبار أو الملوثات ليس بديلًا عن تنظيف الأسطح والأرضيات بانتظام، أو تهوية الغرف والتعامل مع مصادر التلوث الموجودة داخل المنزل.

زنبق السلام.. نبات يساعد على زيادة الرطوبة

يتميز زنبق السلام (Spathiphyllum) بأوراقه الخضراء وأزهاره البيضاء، ويُزرع على نطاق واسع داخل المنازل، مع حاجته إلى ري مناسب وظروف تساعده على النمو.

وذكرت دوبروفينا أن النبات يمكن أن يسهم في التعامل مع بعض المركبات الكيميائية، مثل الأسيتون والأمونيا والبنزين، كما يطلق بخار الماء من خلال عملية النتح، ما قد يضيف قدرًا محدودًا من الرطوبة إلى الهواء المحيط.

ومع ذلك، لا تعني النتائج المسجلة في التجارب المعملية أن زنبق السلام قادر على إزالة هذه المواد من هواء المنزل بكفاءة تضمن الحماية الصحية. كذلك، يجب الحذر عند اقتنائه في المنازل التي تضم قططًا أو كلابًا، لأنه سام للحيوانات الأليفة عند تناوله.

نصائح لوضع النباتات داخل غرفة النوم

تنصح دوبروفينا بوضع النباتات على مسافة تتراوح بين نصف متر ومترين من السرير، مع تجنب تحويل الغرفة إلى مساحة مزدحمة بالأصص، بحسب التصريحات التي نقلتها وكالة «نوفوستي».

وأوضحت أن زيادة عدد النباتات مع الإفراط في ريها قد يؤديان إلى تراكم الرطوبة داخل التربة، وهو ما قد يشجع نمو العفن، خاصة في الغرف التي تفتقر إلى التهوية المناسبة.

وللاستفادة من النباتات المنزلية، يُفضل اتباع عدد من الإرشادات، أبرزها:

اختيار النباتات المناسبة لمساحة الغرفة وظروف الإضاءة المتاحة.

تجنب الري المفرط والتأكد من تصريف المياه الزائدة من الأصص.

تهوية المنزل بصورة منتظمة للحد من تراكم الملوثات والرطوبة.

تنظيف أوراق النباتات من الغبار ومراقبة التربة للتأكد من عدم ظهور العفن.

التأكد من سلامة النبات للحيوانات الأليفة قبل إدخاله إلى المنزل.

هل تكفي النباتات المنزلية لتنقية الهواء من المواد المسرطنة؟

رغم الاهتمام بقدرة بعض النباتات على امتصاص المركبات الكيميائية، فإن الأدلة العلمية الحالية لا تدعم الاعتماد عليها وحدها لتنقية هواء المنازل من المواد المسرطنة بمستويات تحقق حماية صحية ملموسة.

ويظل تقليل مصادر التلوث، والتهوية المناسبة، واستخدام أجهزة تنقية الهواء الملائمة عند الحاجة، من الإجراءات المهمة للحد من التعرض للملوثات الداخلية.

وبالتالي، يمكن اقتناء الصبار والكلنكوة ولسان الجن والكلوروفيتوم وزنبق السلام لأغراض جمالية والاستفادة من خصائصها النباتية، لكن لا ينبغي اعتبار أي منها وسيلة مؤكدة للوقاية من السرطان أو بديلًا عن الإجراءات الفعالة لتحسين جودة الهواء داخل المنزل.