تكثف مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، جهودها لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للعمال، من خلال الاستعداد لإطلاق منظومة إلكترونية لقياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات الميدانية للعمالة غير المنتظمة وتيسير إجراءات استخراج الشهادات والكارنيهات، بما يدعم دمج العمال في منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية.

وفي هذا السياق، أجرى أسامة إبراهيم، مدير عام مديرية العمل بالوادي الجديد، زيارة ميدانية لمتابعة التشغيل التجريبي لمنظومة طلبات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة الإلكترونية، والوقوف على مدى جاهزية المنظومة قبل إطلاقها رسميًا وإتاحتها للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية.

وتضمنت المتابعة الاطمئنان على كفاءة شبكة الربط والاتصال، ومراجعة آليات التسجيل الإلكتروني، والتأكد من انتظام إجراءات تقديم الطلبات، مع رصد أي معوقات فنية والعمل على تلافيها، بما يضمن سهولة استخدام المنظومة وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين.



خدمات ميدانية للعمالة غير المنتظمة

وفي سياق متصل، قاد مدير عام مديرية العمل جولة ميدانية بموقع إنشاء مدرسة المتفوقين بمدينة الخارجة، يرافقه فريق من إدارتي العمالة غير المنتظمة والتدريب المهني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد.

وشهدت الجولة تقديم خدمات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة للعمال داخل موقع العمل، حيث جرى استخراج الشهادات اللازمة وإصدار الكارنيهات، تيسيرًا على العمال وتخفيفًا للأعباء المرتبطة بانتقالهم إلى مقار تقديم الخدمة، فضلًا عن استكمال إجراءات تسجيلهم وضمهم إلى منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية.

وتستهدف هذه الجهود تطوير آليات تقديم الخدمات العمالية، وتحقيق الاستفادة من التحول الرقمي في تبسيط الإجراءات، بالتوازي مع الوصول إلى العمالة غير المنتظمة في مواقع العمل، وتوسيع نطاق استفادتها من أوجه الحماية والرعاية التي تقدمها الدولة.