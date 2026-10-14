قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كرتونة البيض البلدي ترتفع 5 جنيهات وقفزة في أسعار الزيت.. تعرّف على أسعار السلع الغذائية اليوم بالأسواق
قمة أوروبية نارية.. مانشستر سيتي يصطدم بباريس سان جيرمان في دوري الأبطال
تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء
نسور مصر.. القوات الجوية تحتفل بعيدها الـ 94 اليوم
ترامب يدرس إلغاء البث المباشر لإعدام منفذ هجوم فورت هود خوفا من إثارة المشاعر المعادية لواشنطن
التعاقد حتى 65 عامًا ومد الخدمة لعامين .. تفاصيل قانونية تهم أعضاء المهن الطبية
دعاء تعجيل الفرج والرزق .. كلمات تُريح القلب وتُزيل الهم والكرب
مشهد مؤثر داخل حصة الدين.. طلاب ببورسعيد يقرأون الفاتحة لزميلهم الذي رحل في حادث أسانسير كهربائي
نظر دعوى اتهام مدحت شلبي بسب وقذف محمود الخطيب .. اليوم
ريال مدريد في اختبار صعب أمام روما بدوري أبطال أوروبا
وليد عبداللطيف: معتمد جمال أخطأ في إدارة مباراة القمة.. والزمالك تعرّض لظلم تحكيمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي والزمالك في مواجهة نارية على لقب أفريقيا لكرة اليد

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد سمير

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، في الخامسة والنصف مساء اليوم، الأربعاء، في نهائي بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد، المقامة حاليًا في العاصمة الأنجولية لواندا، خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر الجاري.

وحجز الأهلي مقعده في المباراة النهائية بعدما حقق فوزًا كبيرًا على كينشاسا الكونغولي بنتيجة 38-20 في الدور نصف النهائي، فيما تأهل الزمالك عقب تفوقه على بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 35-21.

وكان الزمالك تأهل إلى نصف النهائي متصدرًا مجموعته، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته بالدور الأول، أمام جي إس كي الكونغولي وبريميرو دي أجوستو الأنجولي وميكيلي الإثيوبي وميشال الإثيوبي، قبل أن يختتم مشواره في المجموعة بانتصار كبير على ميشال بنتيجة 40-10.

على الجانب الآخر، حقق الأهلي العلامة الكاملة في دور المجموعات، بعدما تغلب على إنتركلوب الأنجولي، وفلاورز البنيني، وبترو أتلتيكو الأنجولي، ورينيسانس الإيفواري، والجيش الرواندي، ليواصل مشواره بنجاح نحو المباراة النهائية.

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، في ظل رغبة كل منهما في التتويج باللقب القاري، خاصة مع المنافسة القوية بينهما خلال الموسم الجاري، بعدما تفوق الأهلي على الزمالك بنتيجة 30-25 في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة العالم للأندية مؤخرًا، ليحصد الميدالية البرونزية.

قائمة الزمالك في بطولة أفريقيا لكرة اليد

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة 18 لاعبًا، هم: هشام السبكي، ومحمد سامي، ويوسف ناجي، ومحمد مؤمن صفا «دودي»، وبلال مسعود، وحسن قداح، ويحيى الكردي، ومحمد عبد الغني، ومحمود علي، وعمر صادق «بيبو»، وحمزة توكل، وزياد حشاد، وأكرم يسري، وعبد الرحمن أشرف «بودي»، وأحمد حسام، ومصطفى بشير، ويوسف عمرو، وشادي خليل، وبيجاد مروان، وحسن أحمد.

قائمة الأهلي في بطولة أفريقيا لكرة اليد

وتضم قائمة الأهلي كلًا من: عبد الرحمن حميد، وعبد الرحمن طه، ومحمد إبراهيم، وعبد العزيز إيهاب، وعبد الرحمن نبيل، وأحمد خيري، ومحمد هشام البسيوني «مودي»، ومحمد صلاح، وسيف هاني «فوكس»، وإبراهيم المصري، وياسر سيف، وخالد وليد، ومعاذ عزب، ونبيل شريف، ومحمود حسين، ومحسن رمضان، ومحمد عماد «أوكا»، ومحمد لاشين، وعمر خالد «كاستيلو»، وعمر سامي دحروج.

الأهلي الزمالك الأهلي والزمالك لقب أفريقيا نهائي بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الجو هيقلب والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات.. الأرصاد تُعلن موعد وصول المنخفض الجوي

حالة الطقس غدا

منخفض جوي يضرب مصر.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة وتحذيرات من الأرصاد

حالة الطقس لمدة 3 أيام

أمطار ورياح وانخفاض الحرارة.. حالة الطقس غداً وموعد بدء الشتاء

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الكشف عن بقايا تمثالين ملكيين ضخمين

تاريخ يبعث من جديد.. الكشف عن بقايا تمثالين ضخمين يعود أحدهما لرمسيس الثاني

رجال الشرطة بالمحلة

على طريقة واقعة الواحات..سياره ملاكي فاميه يقودها 4 شباب تطارد فتاة بالطريق العام بالمحلة

هجمات علي الحوثيين

الرد القاسي بدأ.. تركي آل الشيخ: بداية دفع الثمن بعد الهجمات على المملكة

ذهب

نصب عليهم في 25 كيلو ذهب.. القبض على مستريح الصاغة عقب عودته من الخارج

ترشيحاتنا

الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك في مواجهة نارية على لقب أفريقيا لكرة اليد

الأهلي

مدرب بترول أسيوط يكشف مفاجأة عن مواجهة الأهلي: طلبت من اللاعبين اعتبارها «ودية»

بترول أسيوط وابو قير للأسمدة

بترول أسيوط يحقق فوزه الأول في الدوري المصري على حساب أبو قير للأسمدة

بالصور

دراسة تحذر: 59% من المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعلمون بإصابتهم

ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم

باللون الوردي .. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة رياضية ولمسة أنثوية | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

أفضل الفواكه لإنقاص الوزن .. تعرّف على كمية السكر والسعرات في كل نوع

الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن
الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن
الفواكه المناسبة لإنقاص الوزن

سيرين عبد النور بإطلالة كاجوال أنيقة تبرز جمالها الطبيعي .. شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد