الأهلي والزمالك في مواجهة نارية على لقب أفريقيا لكرة اليد

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، في الخامسة والنصف مساء اليوم، الأربعاء، في نهائي بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد، المقامة حاليًا في العاصمة الأنجولية لواندا، خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر الجاري.

وحجز الأهلي مقعده في المباراة النهائية بعدما حقق فوزًا كبيرًا على كينشاسا الكونغولي بنتيجة 38-20 في الدور نصف النهائي، فيما تأهل الزمالك عقب تفوقه على بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 35-21.

وكان الزمالك تأهل إلى نصف النهائي متصدرًا مجموعته، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته بالدور الأول، أمام جي إس كي الكونغولي وبريميرو دي أجوستو الأنجولي وميكيلي الإثيوبي وميشال الإثيوبي، قبل أن يختتم مشواره في المجموعة بانتصار كبير على ميشال بنتيجة 40-10.

على الجانب الآخر، حقق الأهلي العلامة الكاملة في دور المجموعات، بعدما تغلب على إنتركلوب الأنجولي، وفلاورز البنيني، وبترو أتلتيكو الأنجولي، ورينيسانس الإيفواري، والجيش الرواندي، ليواصل مشواره بنجاح نحو المباراة النهائية.

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، في ظل رغبة كل منهما في التتويج باللقب القاري، خاصة مع المنافسة القوية بينهما خلال الموسم الجاري، بعدما تفوق الأهلي على الزمالك بنتيجة 30-25 في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة العالم للأندية مؤخرًا، ليحصد الميدالية البرونزية.

قائمة الزمالك في بطولة أفريقيا لكرة اليد

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة 18 لاعبًا، هم: هشام السبكي، ومحمد سامي، ويوسف ناجي، ومحمد مؤمن صفا «دودي»، وبلال مسعود، وحسن قداح، ويحيى الكردي، ومحمد عبد الغني، ومحمود علي، وعمر صادق «بيبو»، وحمزة توكل، وزياد حشاد، وأكرم يسري، وعبد الرحمن أشرف «بودي»، وأحمد حسام، ومصطفى بشير، ويوسف عمرو، وشادي خليل، وبيجاد مروان، وحسن أحمد.

قائمة الأهلي في بطولة أفريقيا لكرة اليد

وتضم قائمة الأهلي كلًا من: عبد الرحمن حميد، وعبد الرحمن طه، ومحمد إبراهيم، وعبد العزيز إيهاب، وعبد الرحمن نبيل، وأحمد خيري، ومحمد هشام البسيوني «مودي»، ومحمد صلاح، وسيف هاني «فوكس»، وإبراهيم المصري، وياسر سيف، وخالد وليد، ومعاذ عزب، ونبيل شريف، ومحمود حسين، ومحسن رمضان، ومحمد عماد «أوكا»، ومحمد لاشين، وعمر خالد «كاستيلو»، وعمر سامي دحروج.