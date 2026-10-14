عبدالمقصود: الأهلي يمتلك 3 فرق .. وأي مدرب يتمنى تدريبه

أشاد أحمد عبدالمقصود، المدير الفني لفريق بترول أسيوط، بالإمكانات الفنية التي يمتلكها النادي الأهلي، مؤكدًا أن الفريق يضم عددًا كبيرًا من اللاعبين المميزين، وذلك خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E.

وقال عبدالمقصود إن الأهلي يمتلك أكثر من فريق بفضل وفرة العناصر المميزة في قائمته، مشيرًا إلى أن أي مدرب يتمنى تولي تدريبه في ظل الإمكانات المتاحة واللاعبين الذين يضمهم.

وأضاف المدير الفني أنه كان يتمنى إقامة مواجهة فريقه أمام الأهلي على استاد القاهرة الدولي، إلا أن أعمال الصيانة تسببت في نقل المباراة إلى استاد السلام.