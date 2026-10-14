سر استبعاد أقطاي عبد الله من قائمة الأهلي في مواجهة كيتارا الأوغندي

حسم الإعلامي محمد طارق أضا الجدل المثار حول أسباب غياب أقطاي عبد الله، لاعب الأهلي، عن بعثة الفريق المتجهة إلى أوغندا لمواجهة كيتارا، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ونفى أضا، خلال حديثه ببرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد"، صحة الأنباء المتداولة بشأن استبعاد اللاعب لأسباب شخصية أو توقيع عقوبات عليه، مؤكدًا أن الحديث عن غيابه حتى نهاية الموسم لا أساس له من الصحة.

وأوضح أن اختيارات قائمة الأهلي لمواجهة كيتارا تخضع للرؤية الفنية للمدير الفني واحتياجات الفريق خلال المباراة، مشيرًا إلى أن غياب بعض اللاعبين يرجع إلى الإصابات، بينما يأتي استبعاد آخرين، ومن بينهم أقطاي عبد الله، لأسباب فنية.

وشدّد “أضا” على أن غياب اللاعب عن رحلة أوغندا لا يعني تعرضه لعقوبة أو اتخاذ قرار باستبعاده حتى نهاية الموسم، وإنما يندرج ضمن الاختيارات الفنية للجهاز الفني للفريق.