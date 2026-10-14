معاملة استثنائية.. فرج عامر: محمد هاني اللاعب الوحيد في الأهلي الذي يستحق كسر القاعدة من أجله

أشاد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بمحمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أنه يستحق معاملة استثنائية من إدارة القلعة الحمراء، تقديرًا لما قدمه للفريق على مدار سنوات.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «أعتقد أن محمد هاني هو اللاعب الوحيد في الأهلي الذي يستحق أن يكسر الأهلي القاعدة من أجله، محمد هاني لعب أكثر من 400 مباراة بقميص الأهلي».

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وغادرت بعثة الأهلي إلى أوغندا صباح اليوم الأربعاء، استعدادًا للمواجهة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل لقاء العودة المقرر إقامته على استاد القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري.