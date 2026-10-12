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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة عرابي: محمد هاني الأفضل في القمة 133 بعد أداء مميز طوال المباراة

محمد هاني
محمد هاني
شيماء جمال

أكد أسامة عرابي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن محمد هاني كان أفضل لاعبي الأهلي خلال مباراة القمة رقم 133 أمام الزمالك، التي انتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد، مشيرًا إلى أن الظهير الأيمن قدم أداءً مميزًا على مدار الدقائق التسعين، حتى قبل تسجيله الهدف، كما اعتبر أكرم توفيق من أبرز لاعبي الأهلي في اللقاء.


وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ زيزو وإمام عاشور وأشرف بن شرقي لم يكونوا في أفضل حالاتهم خلال المباراة، في الوقت الذي تفوق فيه محمد هاني منذ البداية وحتى النهاية، وقدم مستوى جعله يستحق لقب رجل المباراة.
وأوضح عرابي أن الفرصة التي أثير الحديث عنها في بداية اللقاء لم تكن فرصة ضائعة لزيزو، إذ إن إمام عاشور هو من لعب كرة رأسية مرت أعلى العارضة، بينما أهدر سفيان بن قديدة فرصة جيدة بعدما فشل في التعامل بالشكل المناسب مع عرضية أرسلها زيزو.
وفي تقييمه لأداء حارسي المرمى، رأى عرابي أن مصطفى شوبير كان الأفضل إجمالًا، موضحًا أن الحارسين لم يواجها عددًا كبيرًا من الفرص الخطيرة، وأن الهدف الأول للأهلي جاء بعد تغيير اتجاه الكرة إثر اصطدامها بأحد اللاعبين، وهو ما جعل التعامل معها صعبًا على أي حارس مرمى.
وأشار إلى أن شوبير تعامل بصورة جيدة مع الكرات العرضية، ونجح في الإمساك بعدد منها، كما تصدى لمحاولة خطيرة في الدقيقة 52 كان من الممكن أن تمنح الزمالك فرصة العودة إلى المباراة، مؤكدًا أن الحارس استخدم يده اليمنى في التصدي لتسديدة أحمد شريف، بعدما كان يتحرك في الاتجاه الآخر أثناء سقوطه.
وفي المقابل، اتفق عرابي مع الرأي القائل إن هدفي الأهلي كانا صعبين على مهدي سليمان، مؤكدًا أن حارس الزمالك لم يكن مسؤولًا عنهما، كما دارت مناقشة حول إحدى الكرات التي تصدى لها شوبير، إذ أصر عرابي على أن الحارس أبعدها بيده اليمنى، بينما رأى جمال عبد الحميد أنها اصطدمت ببطنه.
وعن الاعتراضات على التحكيم، قال عرابي إن احتجاج اللاعبين والأجهزة الفنية على بعض القرارات أمر طبيعي في كرة القدم، وذلك في سياق النقاش بشأن الهدف الثاني للأهلي والاعتراضات التي صاحبت المباراة، دون أن يعتبر الاحتجاجات وحدها دليلًا على وجود خطأ تحكيمي.
وتحدث عرابي عن نظام الدوري، موضحًا أن المرحلة الأولى تضم 19 مباراة لكل فريق، وأنه يتبقى 13 مباراة في هذه المرحلة، قبل انتقال الفرق الستة الأولى إلى مرحلة المنافسة التي يخوض خلالها كل فريق خمس مباريات، بما يعني استمرار المنافسة ووجود 18 مباراة في المرحلة المتبقية وفق حسابات اللقاء.
وأكد نجم الأهلي السابق أن الفريق لم يصل حتى الآن إلى المستوى الذي يرضي طموحات جماهيره، رغم أن نتائجه تسير بصورة جيدة، موضحًا أن الفوز على المنافس التقليدي يمنح اللاعبين والجهاز الفني والجماهير دفعة معنوية مهمة.
وأضاف أن المنافسة على لقب الدوري لا تزال طويلة، خصوصًا أن الأهلي خسر اللقب في الموسم الماضي لمصلحة الزمالك، لكنه شدد على أن الانتصار في القمة يمنح الفريق ثقة أكبر في مواصلة المشوار خلال المباريات المقبلة.

أسامة عرابي الأهلي منتخب مصر محمد هاني القمة الزمالك مهدي سليمان مصطفى شوبير

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