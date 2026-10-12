تداعيات زلزال القمة.. 3 شكاوى من الزمالك خلال 24 ساعة

يتحرك نادي الزمالك على 3 جبهات عقب مباراة القمة أمام الأهلي، بعدما استقر على تقديم 3 شكاوى رسمية خلال 24 ساعة، اعتراضًا على عدد من الأحداث التي شهدتها المواجهة.

وتتضمن تحركات الزمالك تقديم شكوى إلى اتحاد الكرة ضد لجنة الحكام، بسبب الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباراة، إلى جانب شكوى ضد مخرج اللقاء، بسبب عدم منع ظهور الهتافات المسيئة خلال البث التلفزيوني.

كما يعتزم الزمالك التقدم بشكوى إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة ضد جماهير الأهلي، على خلفية الهتافات التي شهدتها المباراة، في إطار التصعيد الرسمي للنادي بشأن أحداث القمة