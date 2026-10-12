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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تداعيات زلزال القمة.. 3 شكاوى من الزمالك خلال 24 ساعة

الزمالك
الزمالك
حسام الحارتي

يتحرك نادي الزمالك على 3 جبهات عقب مباراة القمة أمام الأهلي، بعدما استقر على تقديم 3 شكاوى رسمية خلال 24 ساعة، اعتراضًا على عدد من الأحداث التي شهدتها المواجهة.

وتتضمن تحركات الزمالك تقديم شكوى إلى اتحاد الكرة ضد لجنة الحكام، بسبب الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباراة، إلى جانب شكوى ضد مخرج اللقاء، بسبب عدم منع ظهور الهتافات المسيئة خلال البث التلفزيوني.

كما يعتزم الزمالك التقدم بشكوى إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة ضد جماهير الأهلي، على خلفية الهتافات التي شهدتها المباراة، في إطار التصعيد الرسمي للنادي بشأن أحداث القمة

نادي الزمالك الأهلي لجنة الحكام رابطة الأندية المصرية المحترفة جماهير الأهلي

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