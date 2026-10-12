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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا.. MBC مصر 2 تنقل مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

أعلنت قناة «MBC مصر 2» نقل مباراة الزمالك أمام الجيش الرواندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم 2026-2027، حصريًا عبر شاشتها، مع تقديم تغطية خاصة واستوديو تحليلي للمواجهة المرتقبة.

وأكد الإعلامي إبراهيم فايق نقل المباراة عبر القناة، في إطار التغطية الخاصة لمشوار الزمالك في البطولة القارية، التي يسعى خلالها الفريق الأبيض للمنافسة على اللقب.

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على الجيش الرواندي يوم الجمعة المقبل، الموافق 16 أكتوبر 2026، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة على ملعب أماهورو في رواندا، بينما ذكرت تقارير صحفية أن موعد انطلاقها سيكون في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة. 

الزمالك يسعى لتصحيح المسار أمام الجيش الرواندي

ويدخل الزمالك المواجهة الإفريقية بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه أفضلية قبل لقاء الإياب، وتساعده على مواصلة مشواره في البطولة.

وتأتي المباراة بعد خسارة الفريق الأبيض أمام الأهلي بهدفين دون رد، في قمة الدوري المصري الممتاز، وهو ما يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية لاستعادة الثقة ومصالحة الجماهير.

ويأمل الزمالك في استغلال خبراته الإفريقية لتحقيق أفضلية في مباراة الذهاب، قبل حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي خلال مواجهة العودة.

الزمالك الجيش الرواندي دوري أبطال أفريقيا اخبار الزمالك ام بي سي مصر

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