منتخب ناشئات مصر 2010 يتوجه إلى المغرب لخوض مونديال اليد

تغادر بعثة منتخب مصر للناشئات لكرة اليد تحت 16 عامًا إلى المغرب الليلة، استعدادًا لخوض منافسات النسخة الأولى من بطولة العالم، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وحرص مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، برئاسة الكابتن خالد فتحي، وبحضور مؤمن صفا مدير المنتخبات الوطنية، على الاجتماع باللاعبات أمس قبل السفر، لتحفيزهن وشحن معنوياتهن، والتأكيد على ثقته في قدرتهن على تقديم بطولة قوية تليق باسم ومكانة كرة اليد المصرية.

واستعاد الاجتماع ذكريات منتخب مصر للناشئات مواليد 2008، الذي حقق إنجازًا تاريخيًا بحصوله على المركز الرابع عالميًا، بعدما قدم عروضًا قوية وحقق انتصارات مدوية على أكبر منتخبات العالم، ليحظى بدعم وإشادة الجماهير المصرية، وصولًا إلى إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإنجاز الذي حققته اللاعبات.

وتطلع مسؤولو الاتحاد إلى أن تكون هذه الذكريات دافعًا قويًا للجيل الجديد، من أجل السير على خطى منتخب 2008، والظهور بصورة مشرفة في أول نسخة من مونديال الناشئات تحت 16 عامًا.

وتضم قائمة المنتخب: مريم أحمد، وأمنية مصطفى، ونورهان أشرف في حراسة المرمى، وفريدة بلال، وريماس عيسوي في الجناح الأيسر، وسلمى إبراهيم، ومريم صلاح، ورودينا حمدون في مركز الظهير الأيسر، وهايا سيد، ورواية إبراهيم في صناعة اللعب، وجنى علي، وسلمى أحمد في الجناح الأيمن، وسما ضياء، وفرح عدلي، وسدرة محمد في مركز الظهير الأيمن، وجنى هاني، ومريم عمار، وروينا ماجد في مركز الدائرة.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات سويسرا والأرجنتين وروسيا.

ويترأس البعثة محمد جمال هليل، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، فيما يضم الجهاز الفني قاسم إبراهيم مديرًا فنيًا، ومحمد دعبس مدربًا عامًا، وهشام الصياد مدربًا مساعدًا، ومحمد عبد المنعم مدربًا لحراس المرمى، ودينا علاء طبيبة للفريق، ومنة كرم مديرة إدارية.