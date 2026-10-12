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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يقلب الطاولة على سيراميكا ويتقدم بثلاثية في الشوط الأول بالدوري

بيراميدز يقلب الطاولة على سيراميكا
بيراميدز يقلب الطاولة على سيراميكا
عمرو مصطفى

تقدم فريق بيراميدز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 3-1، خلال أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

  بيراميدز يقلب الطاولة على سيراميكا 

 

وبدأت المباراة بإثارة مبكرة، بعدما نجح عبد الله مجدي في تسجيل الهدف الأول لصالح سيراميكا كليوباترا في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، ليمنح فريقه التقدم في بداية المواجهة.

ولم يتأخر رد بيراميدز كثيرًا، حيث تمكن مصطفى زيكو من إدراك التعادل في الدقيقة 14، قبل أن يضيف نذير بن بوعلي الهدف الثاني في الدقيقة 20، ليقلب الفريق السماوي النتيجة لصالحه.

وواصل بيراميدز ضغطه الهجومي على دفاع سيراميكا كليوباترا، ونجح مهند لاشين في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 37، ليعزز تقدم فريقه ويمنحه أفضلية مريحة قبل انطلاق الشوط الثاني.

ويسعى بيراميدز إلى الحفاظ على تقدمه خلال النصف الثاني من المباراة، بينما يأمل سيراميكا كليوباترا في العودة إلى أجواء اللقاء وتقليص الفارق، في ظل استمرار المنافسة بين الفريقين على حصد نقاط المباراة ضمن مشوار الدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز في مواجهة سيراميكا

 

أعلن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

ويحل سيراميكا ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي  

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ  

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - ناصر ماهر -  مصطفى زيكو  

خط الهجوم: أحمد ندير بن بو علي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

 

حازم جمال - إياد العسقلاني - خالد عوض - يوسف أوباما - محمود صابر - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - أحمد عبد القادر - محمود زلاكة

بيراميدز سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الدوري

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