بعد حسم القمة.. تحديات فنية تنتظر الأهلي والزمالك في الدوري المصري

أكد الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لم ترتقِ إلى المستوى الفني المنتظر، رغم فوز الأهلي، مشيرًا إلى أن الفريقين قدما أداء فنيا محدودا، وأن الانسجام لا يزال غائبا عن صفوف الأهلي رغم الصفقات الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن المباراة لم تفي بوعودها على المستوى الفني، موضحًا أن الأهلي سيطر على أغلب مجريات الشوط الأول، بينما ظهر الزمالك بصورة أفضل خلال الشوط الثاني، لكنه لم ينجح في استغلال الفرص التي أتيحت له.

وأضاف أن الأهلي لا يزال يعاني من مشكلات في الأداء الهجومي، وأن الفوز على الزمالك لا يعني انتهاء الانتقادات، لافتًا إلى أن قطاعًا من جماهير الأهلي لم يكن راضيًا عن مستوى الفريق، رغم الاحتفال بحصد نتيجة مباراة القمة.

وأشاد بمستوى توفيق محمد، معتبرًا أنه رجل المباراة، بعدما قدم أداءً مميزًا وسعى لإثبات أحقيته بالمشاركة الأساسية، مشيرًا إلى أن اللاعب استغل الفرصة التي حصل عليها في ظل عدم جاهزية أحمد نبيل كوكا.