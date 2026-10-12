مواعيد مباريات اليوم الإثنين 12-10-2026 والقنوات الناقلة.. مواجهات قوية في الدوري المصري ودوري أبطال آسيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الإثنين الموافق 12 أكتوبر 2026، إلى مجموعة من المواجهات المرتقبة في عدد من البطولات المحلية والقارية، يتقدمها لقاء بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز، ومباراة النصر السعودي أمام نفتشي، ومواجهة الأهلي السعودي والوصل ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وتشهد منافسات الدوري المصري إقامة أربع مباريات، حيث يلتقي المقاولون العرب مع زد، ومودرن سبورت مع الشرقية إنبي، فيما يواجه بيراميدز فريق سيراميكا كليوباترا، ويلعب سموحة أمام غزل المحلة.

وعلى المستوى الأوروبي، تتضمن قائمة المباريات مواجهة كوفنتري سيتي ونيوكاسل يونايتد، إلى جانب لقاء ليفانتي وإشبيلية، فضلًا عن مباراتين في الدوري الإيطالي تجمعان أتالانتا وفينيتسيا، وتورينو وأودينيزي.

كما يشهد دوري أبطال آسيا عددًا من المواجهات المهمة، بمشاركة أندية عربية بارزة، أبرزها النصر والأهلي السعوديان، إلى جانب الوصل الإماراتي والعين الإماراتي والغرافة القطري.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026 والقنوات الناقلة

مباريات الدوري المصري اليوم

المقاولون العرب ضد زد: الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة «ON Sport Plus».

مودرن سبورت ضد الشرقية إنبي: الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة «ON Sport Max».

بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا: الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة «ON Sport».

سموحة ضد غزل المحلة: الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة «ON Sport Max».

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

كوفنتري سيتي ضد نيوكاسل يونايتد: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة «beIN Sports 2».

مباريات الدوري الإسباني اليوم

ليفانتي ضد إشبيلية: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة «beIN Sports 5».

مباريات دوري أبطال آسيا اليوم

باختاكور ضد القادسية السعودي: الساعة 4:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناتي «beIN Sports 2» و«الكأس 5 HD».

الوصل ضد الأهلي السعودي: الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناتي «beIN Sports 1» و«الكأس 6».

تراكتور سازي تبريز ضد الشمال: الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناتي «beIN Sports 2» و«الكأس 5 HD».

الغرافة ضد استقلال طهران: الساعة 9:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناتي «beIN Sports 1» و«الكأس 5 HD».

النصر السعودي ضد نفتشي: الساعة 9:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناتي «beIN Sports 3» و«الكأس 6».

القوة الجوية ضد العين: الساعة 9:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناتي «beIN Sports 4» و«الكأس 7 HD».

مباريات الدوري الإيطالي اليوم

أتالانتا ضد فينيتسيا: الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر تطبيقي «StarzPlay» و«STC TV».

تورينو ضد أودينيزي: الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر تطبيقي «StarzPlay» و«STC TV».

مباريات الدوري التركي اليوم

أيوب سبور ضد جوزتيبي: الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مباريات الدوري البرتغالي اليوم

فاماليكاو ضد إف سي ألفيركا: الساعة 10:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مباريات الدوري المغربي اليوم

حسنية أغادير ضد الجيش الملكي: الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة «الرياضية المغربية».

وتترقب الجماهير مباريات اليوم في ظل تعدد المواجهات بين البطولات المحلية والأوروبية والآسيوية، مع اهتمام خاص بمباريات الدوري المصري ومواجهات الأندية العربية في دوري أبطال آسيا.