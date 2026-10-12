صحف المغرب تحتفي بانتصار عموتة على الزمالك: أسكت المنتقدين وأثبت قدرته في المباريات الكبرى

حظي فوز الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك، بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، باهتمام واسع من وسائل الإعلام المغربية، التي سلطت الضوء على أهمية الانتصار بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ونجح الأهلي في حسم مواجهة القمة التي احتضنها استاد القاهرة الدولي، بعدما افتتح محمد هاني التسجيل في الدقيقة 39، قبل أن يضيف الجزائري منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليمنح الفريق الأحمر ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على صدارة الدوري.

«360 سبورت»: عموتة يسكت منتقديه

سلط موقع «360 سبورت» الضوء على نجاح الحسين عموتة في قيادة الأهلي لتحقيق الانتصار أمام الزمالك، معتبرًا أن النتيجة تمثل ردًا قويًا على الانتقادات التي تعرض لها المدرب المغربي خلال الفترة الماضية، منذ بداية الموسم الكروي.

وأشار الموقع إلى أن الفوز في ديربي القاهرة جاء في توقيت مهم بالنسبة لعموتة، الذي واجه ضغوطًا من جانب جماهير الأهلي، قبل أن ينجح فريقه في حسم المواجهة لصالحه بهدفين دون رد.

كما أشار التقرير إلى مشاركة أربعة لاعبين مغاربة في المباراة، وهم محمود بنتايك بقميص الزمالك، والثلاثي أشرف داري وأشرف بنشرقي وسفيان بنجديدة ضمن صفوف الأهلي.

«هسبورت»: عموتة يعيد أشرف داري إلى الواجهة

من جانبه، ركز موقع «هسبورت» على الخيارات الفنية التي اعتمد عليها الحسين عموتة، خاصة في الخط الخلفي، مشيرًا إلى إشادة المدرب المغربي بالمستوى الذي قدمه المدافع أشرف داري، خلال مشاركته في المباراة.

وأوضح التقرير أن الجهاز الفني للأهلي عمل على إيجاد البدائل المناسبة لتعويض غياب ياسر إبراهيم، مع إبداء رضاه عن أداء داري وتوفيق محمد، اللذين ساهما في تقديم مستوى دفاعي إيجابي خلال المواجهة.

كما أبرز الموقع دور فترة التوقف الدولي في تجهيز الفريق، بعدما خاض الأهلي ثلاث مباريات ودية بهدف رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، رغم غياب عدد من العناصر الدولية عن التدريبات لفترات متفاوتة.

«البطولة»: عموتة يحقق انتصاره الأول في ديربي القاهرة

بدوره، تناول موقع «البطولة» فوز الأهلي على الزمالك، مسلطًا الضوء على نجاح الحسين عموتة في حسم أول مواجهة قمة له أمام الفريق الأبيض منذ توليه قيادة الفريق الأحمر.

وأشار الموقع إلى أن محمد هاني منح الأهلي التقدم في الدقيقة 39، قبل أن يعزز البديل الجزائري منصف بقرار النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 80، بعد تمريرة من أحمد سيد زيزو.

وأضاف التقرير أن الانتصار عزز موقف الأهلي في المنافسة على لقب الدوري المصري، كما أشار إلى استمرار تفوق الفريق الأحمر على غريمه التقليدي في المواجهات الأربع الأخيرة بينهما.

«سبورت 7»: عموتة رجل المباريات الكبرى

من جهته، أبرز موقع «سبورت 7» أهمية الفوز الذي حققه الأهلي تحت قيادة المدرب المغربي، معتبرًا أن الانتصار على الزمالك يعكس قيمة التحضير الجيد للمباريات الكبرى، وقدرة الفريق على التعامل مع الضغوط المصاحبة لمثل هذه المواجهات.

وأوضح التقرير أن الأهلي نجح في تجاوز عقبة غريمه التقليدي بهدفين نظيفين، ليعزز حظوظه في سباق الدوري، في انتظار نتيجة مواجهة بيراميدز التي قد تؤثر على ترتيب الصدارة.

«لو سيت إنفو»: انتصار مقنع ورسائل حاسمة

أما موقع «لو سيت إنفو»، فسلط الضوء على تصريحات الحسين عموتة عقب المباراة، والتي أكد خلالها أحقية الأهلي في الفوز، مشيدًا بالدور الذي قدمه عدد من اللاعبين، وفي مقدمتهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير، إلى جانب أشرف داري وتوفيق محمد.

وأشار التقرير إلى أن الجهاز الفني استغل فترة التوقف الدولي في إعداد المجموعة من خلال خوض ثلاث مباريات ودية، مع التركيز على تجهيز اللاعبين وتعويض الغيابات، خاصة في الخط الدفاعي الذي تأثر بعدد من الإصابات.

كما أبرز الموقع تأكيد عموتة أن مواجهة الزمالك لم تكن سهلة، إذ تطلبت مجهودًا بدنيًا وذهنيًا كبيرًا، مشيدًا بالتزام لاعبيه وقدرتهم على استغلال الفرص المتاحة لحسم اللقاء.

وبهذا الانتصار، حصد الحسين عموتة إشادة عدد من وسائل الإعلام المغربية، التي رأت في الفوز على الزمالك محطة مهمة في مشواره مع الأهلي، في ظل الضغوط التي أحاطت به خلال الفترة الماضية، والطموحات الكبيرة لجماهير النادي المصري.