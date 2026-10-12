بعد ثنائية القمة.. محلل سعودي يكشف نقاط ضعف الأهلي وينتقد قرارات عموتة

انتقد المحلل السعودي عماد السالمي أداء الأهلي في بعض فترات مباراة القمة أمام الزمالك، رغم فوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد، مشيرًا إلى أن الفريق يحتاج إلى مهاجم صريح يجيد تسجيل الأهداف، كما تحدث عن خطأ ارتكبه المدير الفني الحسين عموتة مع بداية الشوط الثاني.

وقال عماد السالمي، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي وليد الفراج، إن مشكلة الأهلي تتمثل في مركز المهاجم، موضحًا أن بن جديدة لا يؤدي دور رأس الحربة الهداف بالشكل الذي يحتاجه الفريق، مضيفًا: «بن جديدة مجرد محطة، في مباراة الزمالك الأهلي كان محتاج مهاجم رأس حربة يسجل ولا يخدم على زملائه».

وأضاف المحلل السعودي أن عموتة ارتكب خطأ في بداية الشوط الثاني، رغم تقدم الأهلي بهدف دون رد، موضحًا: «إنت متقدم 1-0 على الزمالك، ليه تسيب للزمالك الملعب؟ الاستحواذ اتقلب لصالح الزمالك مع بداية الشوط الثاني».

من جانبه، واجه الإعلامي وليد الفراج السالمي بانتقاداته المتكررة لعموتة، متسائلًا عما إذا كان يرى أن المدير الفني لا يصلح لقيادة الأهلي.

ورد السالمي مؤكدًا دعمه لعموتة، قائلًا إنه يؤيد المدرب وانضباطه، لكنه يرى أنه أخطأ في بداية الشوط الثاني، مشددًا على ضرورة ألا تتحكم نتيجة المباراة في أداء الفريق، بل يجب أن تكون هوية الأهلي وشخصيته حاضرتين طوال اللقاء.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يجب أن يحافظ على أسلوب لعبه طوال 90 دقيقة، قائلًا: «ما تخليش نتيجة المباراة هي اللي تتحكم فيك، خلي شعار الفريق هو اللي يتحكم في المباراة، وفريقك يلعب 90 دقيقة»، قبل أن يؤكد أن الأهلي يستحق الفوز في النهاية.

الأهلي يحسم القمة بثنائية أمام الزمالك

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد هاني الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط مهمة في سباق المنافسة على لقب الدوري.

موقف الأهلي والزمالك في جدول الدوري

ورفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث عقب خسارته في مباراة القمة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل لقاء العودة.