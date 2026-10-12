محمد عبدالجليل: عموتة بدأ يحفظ أماكن اللاعبين.. والأهلي بيعمل الصح

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن فوز الأهلي على الزمالك في مباراة القمة يمثل دفعة معنوية مهمة للفريق، مشيرًا إلى أن المدير الفني حسين عموتة سيبدأ في تثبيت مراكز اللاعبين بعد هذا الانتصار.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة «CBC»: «عموتة بعد المكسب ده هيبدأ يحفظ أماكن اللاعبين، لأن اللاعبين كانوا متكتفين ومش متحررين قبل الدوري، وكنا وحشين، والفوز المعنوي ده هيفرق مع الأهلي».

وأضاف: «الزمالك مش هيعتمد على الحظ كتير، ولا على العارضة ولا على المهدي سليمان، والزمالك كان مستحوذ على الكرة قبل الهدف الثاني».

وتابع: «عموتة دي أول مرة يحضر ديربي، والمكسب النهارده خلّى الراجل يتكلم وهو مبسوط، إحنا كجمهور فيه حاجات منعرفهاش، لكن عموتة مبسوط بالتحفظات اللي عملها في المباراة، وكان واخد باله من عمر الساعي».

وواصل: «أقدر أحكم على دراي بعد ماتشين أو 3، والونش الخوف راح منه، ولو فضل كده أنا أرشحه لمنتخب مصر».

واختتم تصريحاته قائلًا: «النهارده طلع عين شحاتة، والأهلي بيعمل الصح.. إحنا مالنا إنك مش عايز تعمل الصح يا بشير؟».