أمير هشام: الأهلي استحق الفوز على الزمالك.. وتشكيل عموتة بلا أخطاء

علق الإعلامي أمير هشام على فوز الأهلي على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وأشاد أمير هشام بأداء الأهلي خلال المباراة، معتبرًا أن الفوز مستحق، كما أثنى على التغييرات التي أجراها المدير الفني عموتة، مؤكدًا أن اختيارات التشكيل الأساسي كانت موفقة.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «فوز مستحق للأهلي على الزمالك في القمة، بأداء جيد وتغييرات موفقة من عموتة».

وأضاف: «تشكيل الأهلي مكنش فيه غلطة من البداية في رأيي، ومحمد هاني تفوق على نفسه وكان من نجوم المباراة».

وأشاد الإعلامي بتصدي مصطفى شوبير في الدقيقة 53، مؤكدًا أنه كان رائعًا وأسهم في تفوق الأهلي، كما اعتبر أن أشرف داري وتوفيق محمد وأكرم توفيق ومنصف بقرار من المكاسب المهمة للفريق الأحمر.

وفي المقابل، أشار أمير هشام إلى أن إمام عاشور قدم واحدة من أقل مبارياته، من وجهة نظره، كما رأى أن حسين الشحات كان يستحق الحصول على دور أكبر خلال اللقاء.

واختتم أمير هشام حديثه بتوجيه التهنئة لجماهير الأهلي على الفوز، قائلًا: «مبروك لجماهير الأهلي، وهاردلك للزمالك وجماهيره».

الأهلي يتصدر الدوري بعد الفوز بالقمة

وحسم الأهلي المباراة بهدفين دون رد، بعدما سجل محمد هاني الهدف الأول في الدقيقة 39، وأضاف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث.