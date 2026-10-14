مدرب بترول أسيوط يكشف مفاجأة عن مواجهة الأهلي: طلبت من اللاعبين اعتبارها «ودية»

كشف أحمد عبد المقصود، المدير الفني لفريق بترول أسيوط، عن كواليس استعدادات فريقه لمواجهة الأهلي في بطولة كأس عاصمة مصر، مؤكدًا أنه طالب لاعبيه بالتعامل مع اللقاء باعتباره مباراة ودية.

وقال عبد المقصود، خلال تصريحاته ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة "صدى البلد"، إنه حرص على تخفيف الضغوط عن لاعبيه قبل مواجهة الأهلي، من خلال مطالبتهم بخوض المباراة دون توتر.

وعلى جانب آخر، أعرب المدير الفني عن سعادته بتحقيق بترول أسيوط أول انتصاراته في الدوري المصري، مشيرًا إلى أن الفوز يمثل دفعة معنوية مهمة للفريق في المرحلة الحالية.

وأضاف أن الجهاز الفني يعمل على تصحيح المسار ومعالجة الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات السابقة، بهدف تحسين الأداء وتحقيق نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة.