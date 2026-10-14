ريال مدريد في اختبار صعب أمام روما بدوري أبطال أوروبا

يحل ريال مدريد ضيفًا على روما الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأولمبيكو، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، يسعى خلالها الفريق الملكي لتحقيق انتصاره الثاني تواليًا ومواصلة بدايته الإيجابية في المسابقة.

ويدخل ريال مدريد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 2-1 في الجولة الافتتاحية، ليطمح إلى استغلال خبراته الأوروبية وحصد ثلاث نقاط جديدة خارج ملعبه، رغم صعوبة المهمة أمام منافس يملك طموحات كبيرة.

في المقابل، يخوض روما المواجهة بحثًا عن انتصاره الأول في البطولة، بعدما تعادل مع فنربخشة التركي بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى، ويأمل الفريق الإيطالي في الاستفادة من دعم جماهيره بملعب الأولمبيكو للخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز أندية القارة الأوروبية

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا في ظل المواجهة بين فريقين يملكان تاريخًا أوروبيًا كبيرًا، إذ يسعى ريال مدريد إلى تأكيد تفوقه في المواجهات السابقة، بينما يتطلع روما إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لكسر سلسلة نتائجه السلبية أمام الفريق الملكي.

ومن المنتظر أن تشهد المواجهة صراعًا قويًا بين رغبة ريال مدريد في مواصلة حصد النقاط، وطموح روما في تحقيق نتيجة تمنحه دفعة مهمة في مشواره الأوروبي، ما يضع الفريقين أمام اختبار مبكر في مرحلة الدوري.