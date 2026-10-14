مدرب بترول أسيوط يكشف أسباب صعوبة مهمة معتمد جمال مع الزمالك

أعرب أحمد عبدالمقصود، المدير الفني لفريق بترول أسيوط، عن تعاطفه مع معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه يعاني من نقص الإمكانات والخيارات المتاحة على مستوى اللاعبين.

وقال عبدالمقصود، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، إن معتمد جمال يتعرض للظلم بسبب الظروف المحيطة بالفريق، وعدم امتلاكه العدد الكافي من اللاعبين الذين يساعدونه على تنفيذ أفكاره الفنية بالشكل المطلوب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على صعوبة المهمة التي يتحملها المدير الفني للزمالك، متمنيًا له التوفيق في تجاوز تلك التحديات.