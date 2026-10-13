بترول أسيوط يحقق فوزه الأول في الدوري المصري على حساب أبو قير للأسمدة

حقق فريق بترول أسيوط فوزه الأول في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي، بعدما تغلب على نظيره أبو قير للأسمدة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الأولى للمسابقة.

وجاء فوز بترول أسيوط بفضل هدفي محمد عيد وفتحي جمال، اللذين سجلا في الدقيقتين 66 و83، ليحصد الفريق ثلاث نقاط ثمينة ويحقق انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم.

وفي المقابل، سجل علي حسين هدف أبو قير للأسمدة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، لكنه لم يكن كافيًا لتجنب الخسارة.

ترتيب بترول أسيوط وأبو قير للأسمدة في الدوري

وبهذه النتيجة، رفع بترول أسيوط رصيده إلى 5 نقاط، ليحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادل في مباراتين، مقابل ثلاث هزائم.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد أبو قير للأسمدة عند 3 نقاط، ليحتل المركز الثامن عشر، بعدما حقق فوزًا واحدًا وتلقى خمس هزائم خلال مشواره في المسابقة.

نظام الدوري المصري الممتاز هذا الموسم

تُقام منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم على مرحلتين، حيث تتنافس الفرق العشرون في المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد.

وفي المرحلة الثانية، تُقسم الفرق إلى مجموعتين؛ تضم المجموعة الأولى 6 أندية تتنافس على لقب الدوري والمشاركة في البطولات الإفريقية، بينما تضم المجموعة الثانية الفرق المتبقية، التي تتنافس على البقاء في الدوري الممتاز وتجنب الهبوط.